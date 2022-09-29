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MLB／母親代表見證61轟 賈吉：家人是我的全世界
賈吉（Aaron Judge）的母親佩蒂（Patty Judge）連續三天坐在藍鳥球場的洋基休息區上方，終於等到親眼見證兒子敲出第61轟的時刻，賽後也為兒子獻上大大的擁抱。
作客藍鳥的三連戰，賈吉第1場3打數1安打、第2場4次保送，今天終於創造紀錄，在7局上轟出一發超前2分砲，追平馬里斯（Roger Maris）所締造的單季61轟美聯紀錄，洋基隊最終也以8：3擊敗藍鳥隊。
佩蒂看到的第一時間，與身旁馬里斯的兒子小馬里斯（Roger Maris Jr.）互相擁抱，兩人賽後在球場內部與賈吉相遇，賈吉也擁抱了母親，並與小馬里斯握手致意。
「如果沒有家人在旁，我絕對辦不到。」賈吉接受訪問時表示：「他們對我來說就是全世界，是我在這打球的動力，才能造造就如今的我，能夠跟母親一起分享這一刻，還能夠向小馬里斯致意，對我來說意義重大，很期待回到主場發揮。」
賈吉接下來要回到洋基主場展開三連戰，有機會寫下新紀錄，屆時他的父親、太太也有望見證，這次來加拿大作客，是由佩蒂代表全家人到場支持。
敲出第61轟，賈吉坦言當下並沒有預期，「感覺很酷，我感受到隊友的愛，我也希望能回饋他們，而這一轟還幫助球隊勝利，這樣的感覺難以形容。」
此役主審歐諾拉（Brian O'Nora）賽後也親自向賈吉道賀，並遞上這場比賽的攻守表，賈吉表示：「我從小就愛打棒球，我很享受這一刻，原本是一場3：3的僵局，我只是希望上場做好自己本分。」
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