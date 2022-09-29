快訊

2.4萬房防疫旅館10月13日全退場 每房將一次性補助5千元

誤寫袁惟仁走了 陳文茜親自道歉：半夜吃了安眠藥記錯

異鄉遇烏克蘭難民女孩 結帳時她幫買單：一碗麵的心意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／跌破眼鏡！前火腿GM看大谷「以為只是中距離打者」

聯合新聞網／ 綜合報導
前火腿GM山田正雄表示，當初評估大谷翔平應該會是個20轟水準的中距離打者，如今卻成為MLB的頂級重砲。 路透社
前火腿GM山田正雄表示，當初評估大谷翔平應該會是個20轟水準的中距離打者，如今卻成為MLB的頂級重砲。 路透社

大谷翔平本季持續在大聯盟展現「二刀流」身手，投球方面目前繳出14勝8敗，防禦率2.47的成績，打擊端也有34轟的長程砲火。近來前日本火腿的GM（球團經理）山田正雄受訪時，就表示大谷現在有如此驚人的成就，其實遠超出他們的預測。

根據日本媒體「Full-Count」報導，火腿隊當初在評估大谷的打擊能力時，認為他應該是像前巨人隊外野手高橋由伸一樣，能穩定繳出3成打擊率、20支全壘打的中距離打者。然而現在他卻在棒球的最高殿堂，蛻變成為能轟出30、40發全壘打的重砲手，完全跌破他們的眼鏡。

當初大谷在選秀之前，就表明希望能夠挑戰美國職棒。後來在日本火腿強力挽留，並且承諾以「二刀流」方式培養大谷後，才總算留下這位好手。不過山田卻表示，火腿球團其實一直抱持著讓他「二刀流幾年之後，就改以專職打者身份」的想法。當時許多評論也認為，大谷專職打者會比較合適。

然而，大谷自己卻未對達成二刀流一事懷疑過。火腿前總教練栗山英樹也從旁輔佐他，由於現代棒球之前並沒有二刀流選手，因此球團是在一次次的實驗之下，慢慢摸索出同時訓練投球和打擊的方式。山田更直言，如果不是栗山監督，恐怕就難以達成二刀流偉業。

山田透露，2013年大谷剛加盟火腿自主訓練時，教練團先看到他驚人的揮棒速度，便表示「這一定是當打者的料，沒看過這種揮棒」。然而等到大谷開始練投時，又有教練認為「這一定是當投手的料」。而以現在大谷的表現來看，兩種意見毫無疑問都是正確的。而他的成功，也讓球界開始開始改變想法，若是以後再出現投、打兩端都出色的棒球員，可以仿效大谷的「二刀流」模式進行培養。

日本火腿 大谷翔平 大聯盟

延伸閱讀

MLB／賈吉61轟出爐！相隔61年追平美聯最多轟紀錄

MLB／翻譯水原一平爆料 大谷翔平迷上影集「怪奇物語」

MLB／美聯MVP之爭 大谷前隊友普荷斯票投賈吉

生涯700轟在此達標 普荷斯愛恨交織的洛杉磯情緣

相關新聞

MLB／母親代表見證61轟 賈吉：家人是我的全世界

賈吉（Aaron Judge）的母親佩蒂（Patty Judge）連續三天坐在藍鳥球場的洋基休息區上方，終於等到親眼見證...

MLB／對賈吉連飆8顆伸卡球挨轟 苦主梅薩賽後無奈認輸

藍鳥隊今天在多倫多主場對決洋基隊，雙方本季最後一次交手吸引37008人進場觀戰，藍鳥球迷沒有等到季後賽門票，反而目睹「法...

MiLB／黃暐傑本季最終戰5局7K無失分 單季投球局數創新高

今天是巨人3A本季最終戰，由旅美好手黃暐傑先發，他主投5局0失分，並送出7K，巨人3A也以5:0獲勝，黃暐傑收下本季第3勝。 黃暐傑今天前3局投出6次三振，沒有失分。4上和5上都被首名打者敲出安

MLB／大都會0：4代誌大條 艾斯柯巴攻下5分神奇逆轉

大都會隊三壘手艾斯柯巴（Eduardo Escobar）今天扮演「救世主」，在0：4落後的劣勢下，他從7局下開始包辦全隊...

MLB／跌破眼鏡！前火腿GM看大谷「以為只是中距離打者」

大谷翔平本季持續在大聯盟展現「二刀流」身手，投球方面目前繳出14勝8敗，防禦率2.47的成績，打擊端也有34轟的長程砲火。近來前日本火腿的GM（球團經理）山田正雄受訪時，就表示大谷現在有如此驚人的成就，其實遠超出他們的預測。

MLB／季中賞對手巴掌被禁賽5場！天使瑞登還債後才能復出

天使明星三壘手瑞登（Anthony Rendon）今天總算從傷兵名單回歸，不過他還不能上場，因為他在6月和水手的大亂鬥中被禁賽5場，因此預計要在美國時間10月3日對陣運動家的比賽才能出賽。 今年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。