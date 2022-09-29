MLB／季中賞對手巴掌被禁賽5場！天使瑞登還債後才能復出

天使明星三壘手瑞登（Anthony Rendon）今天總算從傷兵名單回歸，不過他還不能上場，因為他在6月和水手的大亂鬥中被禁賽5場，因此預計要在美國時間10月3日對陣運動家的比賽才能出賽。

今年6月27日天使對上水手的比賽，兩隊發生激烈的肢體衝突，沒想到當時剛開完右手腕手術、手上還打上石膏的瑞登，竟然參與這場大亂鬥，用他沒受傷的左手推了水手溫克（Jesse Winker）的臉部，瑞登也因此被禁賽5場。

Welcome back, Anthony Rendon #LAAngels #GoHalos pic.twitter.com/YhJvr5tIlX — Angels Reddit (@angelsreddit) 2022年9月28日

瑞登本季只出賽45場，在今年6月時宣布接受右手腕手術後，外界都預計他將會報銷。如今他加速重返球場的進度，目的是為了下賽季的第一場比賽就能出賽。天使代理總教練奈文（Phil Nevin）表示：「瑞登已經做好出賽的準備，我想稱讚他，先前外界都覺得他本季已經報銷，如今能恢復到這種狀態，是他付出努力的成果。」

瑞登回到球員名單後，要先被禁賽5場，在10月3日面對運動家的比賽才能出賽，屆時天使本季也只剩3場比賽。瑞登本季出賽45場，打擊率0.228、5轟、24分打點。