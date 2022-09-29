MLB／老虎卡布雷拉第507轟KO皇家 賈吉期待跟進三冠王

老虎隊39歲老將卡布雷拉（Miguel Cabrera），今天在主場對皇家隊1局下轟出兩分砲，本季第5轟、生涯第507轟成為致勝一擊，幫助老虎2：1獲勝。

皇家開路先鋒梅連德斯（MJ Melendez），開賽第5球就轟出中左外野方向陽春砲，首局首打席全壘打；卡布雷拉1局下砲轟皇家先發投手林區（Daniel Lynch），中左外野411呎兩分砲逆轉戰局，兩隊接下來都未再得分，老虎奪下5連勝、近8戰第7勝。

Miggy's moving on up!@MiguelCabrera passes Carl Yastrzemski for 12th on @MLB's all-time RBI list with 1,845. pic.twitter.com/sQvoTZhraC — Detroit Tigers (@tigers) 2022年9月28日

卡布雷拉上一轟是7月26日對教士隊之戰，此役4打數2安打，等了兩個多月再度開轟，生涯507轟仍居史上第27，1845分打點超越名人堂球員、紅襪隊傳奇球星雅澤姆斯基（Carl Yastrzemski）1分，躍居史上第12。

紅雀隊42歲老將普荷斯（Albert Pujols）是大聯盟現役球員雙冠王，生涯累積700轟、2208分打點，卡布雷拉都排名第2。

值得一提的是，洋基隊法官賈吉（Aaron Judge）今年力拚美聯三冠王，最近一位締造紀錄的球員正是卡布雷拉，他在2012年以打擊率3成30、全壘打44支、打點139分，也奪下生涯首座美聯MVP。