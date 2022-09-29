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MLB／賈吉第61轟紀錄夜幫柯爾奪勝 洋基作客藍鳥笑著離開
洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天在藍鳥主場完成單季第61轟紀錄，還是一發超前2分砲，幫助球隊以8：3拿下勝利，系列賽2勝1敗笑著離開，賈吉還有7場比賽可以力求「突破」。
洋基昨天確定拿下美聯東區王座才好好慶祝了一番，今天賈吉又將歡樂氣氛延續下去，面對3：3平手局面，賈吉在7局上無人出局一壘有人時，面對藍鳥中繼投手梅薩（Tim Mayza）纏鬥了8球，相準一顆94.5哩伸卡球，一棒轟出左外野全壘打牆，幫助洋基隊取得5：3領先。
洋基在7局上總共攻下3分，9局上受惠對方守備失誤，再添2分，賈吉在8局上的打席未能順勢推進紀錄，今天總計4打數1安打，打擊率3成13，依舊保有美聯打擊三冠王頭銜。
這發全壘打是賈吉本季第61轟，追平洋基隊前輩馬里斯（Roger Maris）在1961年創下的美聯單季61轟紀錄，還有七場比賽可以挑戰「突破」，洋基隊後天回到主場與金鶯隊展開三連戰，接著作客遊騎兵隊再打四場。
洋基先發投手柯爾（Gerrit Cole）雖然在6局下失3分，一度丟掉領先，但還是等到洋基火力支援，總計6.1局被敲3支安打，失3分，拿下本季第13勝。
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