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MLB／金布洛爾表現差被拔終結者 連季後賽名單都有危險

聯合新聞網／ 綜合報導
金布洛爾不再是道奇固定的終結者。 美聯社
金布洛爾不再是道奇固定的終結者。 美聯社

道奇投手金布洛爾（Craig Kimbrel）近期狀況不佳，總教練羅伯茲（Dave Roberts）日前就決定拔掉他的終結者位置，改成所有牛棚投手輪流關門的模式。他昨日對戰教士又投出再見保送奉送勝利後，總仔再補充不保證會將金布洛爾放進季後賽26人名單中。

向來為金布洛爾護航的羅伯茲，如今態度180度大轉彎，早在上周金布洛爾吞下本季第5次救援失敗後，就宣布他不再固定投第九局，不過還是會讓他留在牛棚做測試。而在他昨日又因控球問題賠掉球隊勝利後，羅伯茲更暗示不保證季後賽名單會有他的名字：「我會繼續給他上場的機會，在例行賽結束時做最後決定。」

自從拔除金布洛爾的終結者位置後，道奇採用人人有功練的方式來關門，除了他之外，包括馬汀（Chris Martin）、瓦西亞（Alex Vesia）、菲利浦斯（Evan Phillips）、葛拉泰羅（Brusdar Graterol）都有機會負責關門的工作。

本賽季金布洛爾出場59次，22次救援成功，自責分率4.02。主投56.0局，有66次三振、26次保送。

西亞

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