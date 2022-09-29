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MLB／賈吉61轟出爐！相隔61年追平美聯最多轟紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
在歷經7場卡彈後，賈吉終於打出本季第61轟。 截圖自MLB官方粉團
在歷經7場卡彈後，賈吉終於打出本季第61轟。 截圖自MLB官方粉團

暫停了7場，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天再次開庭，轟出本季第61轟，追平馬里斯（Roger Maris）的美聯最多轟，在藍鳥主場締造紀錄，不分哪一隊球迷都起立為他鼓掌致意。

洋基今天與藍鳥隊續戰，打完前6局雙方3：3平手，前一場被連4次保送，賈吉這回有好球可打，7局上在無人出局一壘有人時，纏鬥到2好3壞滿球數，終於相準一顆94.5哩伸卡球，一棒轟出左外野全壘打牆，幫助洋基隊取得5：3領先。

就是這一擊讓賈吉敲出本季第61轟！ 美聯社
就是這一擊讓賈吉敲出本季第61轟！ 美聯社

藍鳥中繼投手梅薩（Tim Mayza）成為第61轟苦主，這發全壘打落入牛棚區，不用擔心跟球迷交涉要球的難度，賈吉繞完壘後，隊友們都站在休息區前等待，一一與他擁抱致意。

賈吉這一轟追平洋基隊前輩馬里斯在1961年創下的美聯單季61轟紀錄，接下來還有國聯紀錄等著他挑戰，索沙（Sammy Sosa）1998年的66轟、馬奎爾（Mark McGwire）1998年的70轟、邦茲（Barry Bonds）2001年的73轟。

賈吉 洋基 藍鳥

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