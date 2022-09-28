MLB／罕見單打席三次投手犯規 布萊爾：無法形容發生什麼事

馬林魚左投布萊爾（Richard Bleier）今日對上大都會比賽後援上場，竟然在同一個打席投手犯規三次，創下罕見紀錄，這也讓馬林魚教頭馬丁利（Don Mattingly）氣到上場抗議，最後被驅逐出場。

這罕見判例發生在八局下兩出局一壘有人時，布萊爾面對阿隆索（Pete Alonso）投出第一個球就被一壘審判定投手犯規，送跑者上到二壘，這時他已不太高興，還再次展示動作給一壘審看，強調自己沒問題；但2壞球沒有好球時又被判第二次，跑者直接來到得分大門口，布萊爾相當氣憤衝上前理論還被隊友阻止，沒想到在1好3壞時第三度被判投手犯規，直接送給大都會1分，力挺子弟兵的總教練馬丁利氣到走上場抗議，下場當然是被驅逐出場。

還好布萊爾最終還是順利解決阿隆索收下中繼點，馬林魚終場也以6：4贏球，大都會因此被勇士追上共享分區第一。

Richard Bleier gets called on a balk three times in a single at-bat.



(via r/baseball) pic.twitter.com/i8KbygXaBA — Baseball GIFs (@gifs_baseball) 2022年9月28日

賽後布萊爾表示，裁判認為他有停頓的動作，但他重新看了影片認為沒有，並說自己整個職業生涯都是這樣，很明顯沒有猶豫，「文字沒有辦法形容那局發生了什麼事」，布萊爾表示。

一壘審坦帕內（John Tumpane）則解釋自己在第二次投手犯規時，就有向布萊爾解釋猶豫的動作，「但很明顯他重複發生一樣的事，我嘗試給出解釋讓他了解」。

布萊爾在大聯盟征戰7個賽季，大聯盟生涯出賽303場，共295.1局投球數，都沒有投手犯規的紀錄，沒想到今天就收集到3次，還發生在單一打席，一舉成為本季投手犯規之王；而單局3次投手犯規也追平大聯盟紀錄，前一次已是1988年海盜的寇特(Jim Gott)，巧合的是對手也是大都會。