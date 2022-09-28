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MLB／打臉！洋基棄將變英雄 安都哈清壘長打助海盜贏球

聯合新聞網／ 綜合報導
安都哈（Miguel Andujar）遭洋基DFA後轉隊至海盜，出賽第二場就成為勝利功臣。 美聯社
安都哈（Miguel Andujar）遭洋基DFA後轉隊至海盜，出賽第二場就成為勝利功臣。 美聯社

美國時間27日晚間，海盜在主場迎戰紅人，靠著上週才被洋基DFA的安都哈（Miguel Andujar）中外野方向清壘長打突破平手僵局，終場以4:1拿下勝利。

安都哈是在上周遭到洋基隊指定讓渡（DFA），喊了一整季「賣我」後終於如願離隊，披上海盜戰袍的第2戰就成為勝利功臣，狠狠打臉前東家。他的光榮時刻發生在七局下一出局滿壘時，擔任第五棒指定打擊的他抓準一顆四縫線速球，打出中外野方向深遠的二壘安打，讓壘上跑者通通回來得分，一舉打破平手局面也是此戰勝利打點。

賽後安都哈受訪表示非常開心能到海盜，認為這支團隊非常有天賦，剛抵達的第一天大家都向我說歡迎，「我真的超級興奮能來到這裡，相信未來會獲得更多機會。」

安都哈在菜鳥賽季表現優異，新人王票選僅次於獲獎的大谷翔平，但後來受到傷勢影響，守備狀況也不甚理想，無法穩定出賽發揮，本季僅打了27場，讓他直接在季中高喊「賣我」、希望尋求更多機會，洋基後來在牛棚投手布里頓（Zach Britton）歸隊後，將其放到指定讓渡名單，安都哈如願以償轉隊，海盜則多了一名即戰力。

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