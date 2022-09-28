聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／今日戰績表 洋基隊史第20次美東封王
MLB今日戰績表
光芒 6:5(11局) 守護者
紅人 1:4 海盜
皇家 3:4(10局) 老虎
勇士 8:2 國民
洋基 5:2 藍鳥
金鶯 9:13 紅襪
馬林魚 6:4 大都會
白襪 0:4 雙城
費城人 1:2 小熊
紅雀 6:2 釀酒人
運動家 3:4 天使
道奇 3:4(10局) 教士
遊騎兵 5:0 水手
洛磯 2:5 巨人
MLB明日賽程
時間 客場 主場
00:35 紅人 vs. 海盜
06:10 光芒 vs. 守護者
06:40 皇家 vs. 老虎
07:05 勇士 vs. 國民
07:07 洋基 vs. 藍鳥(緯來體育台、愛爾達體育1台)
07:10 金鶯 vs. 紅襪
07:10 馬林魚 vs. 大都會
07:40 紅雀 vs. 釀酒人
07:40 白襪 vs. 雙城
07:40 費城人 vs. 小熊
08:10 響尾蛇 vs. 太空人
09:38 運動家 vs. 天使
09:40 遊騎兵 vs. 水手
09:40 道奇 vs. 教士
09:45 洛磯 vs. 巨人
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言