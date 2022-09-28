MLB／今日戰績表 洋基隊史第20次美東封王

美國時間27日晚間，海盜在主場迎戰紅人，靠著上週才被洋基DFA的安都哈（Miguel Andujar）中外野方向清壘長打突破平手僵局，終場以4:1拿下勝利。 安都哈是在上周遭到洋基隊指定讓渡（D

2022-09-28 15:46