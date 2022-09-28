快訊

專訪6位首屆108課綱生 學習歷程vs.大考兩頭燒...面對升學巨獸首要課題是這

非張淑娟案！民視「辣新聞」遭罰40萬 中二選區顏寬恒案是主因

獨／「5、6人關同房聞臭味吃飯」玉里醫院遭控把人當畜生 中央回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／今日戰績表 洋基隊史第20次美東封王

聯合新聞網／ 整理
洋基隊史第20次拿下美東冠軍。 美聯社
洋基隊史第20次拿下美東冠軍。 美聯社

MLB今日戰績表

光芒 6:5(11局) 守護者

紅人 1:4 海盜

皇家 3:4(10局) 老虎

勇士 8:2 國民

洋基 5:2 藍鳥

金鶯 9:13 紅襪

馬林魚 6:4 大都會

白襪 0:4 雙城

費城人 1:2 小熊

紅雀 6:2 釀酒人

響尾 2:10 太空人

運動家 3:4 天使

道奇 3:4(10局) 教士

遊騎兵 5:0 水手

洛磯 2:5 巨人

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:35 紅人 vs. 海盜

06:10 光芒 vs. 守護者

06:40 皇家 vs. 老虎

07:05 勇士 vs. 國民

07:07 洋基 vs. 藍鳥(緯來體育台、愛爾達體育1台)

07:10 金鶯 vs. 紅襪

07:10 馬林魚 vs. 大都會

07:40 紅雀 vs. 釀酒人

07:40 白襪 vs. 雙城

07:40 費城人 vs. 小熊

08:10 響尾蛇 vs. 太空人

09:38 運動家 vs. 天使

09:40 遊騎兵 vs. 水手

09:40 道奇 vs. 教士

09:45 洛磯 vs. 巨人

球隊戰績表

體育 太空人

相關新聞

MLB／紅雀分區封王飛進季後賽 三老將攜手拚冠最後一搏

隨著今天以6：2擊敗釀酒人隊，紅雀隊確定拿下國聯中區龍頭，連續四年打進季後賽，普荷斯（Albert Pujols）、莫里...

MLB／賈吉被連保送4次沒好球打 洋基還是贏球奪美東王座

賈吉（Aaron Judge）今天沒好球可打，面對藍鳥隊單場獲得4次保送，然而洋基隊還是有其他人跳出來，托瑞斯（Gley...

MLB／打臉！洋基棄將變英雄 安都哈清壘長打助海盜贏球

美國時間27日晚間，海盜在主場迎戰紅人，靠著上週才被洋基DFA的安都哈（Miguel Andujar）中外野方向清壘長打突破平手僵局，終場以4:1拿下勝利。 安都哈是在上周遭到洋基隊指定讓渡（D

MLB／勇士又追上大都會並列國東龍頭 亞古納：周末一決勝負

勇士在美國時間27日晚間，靠著強打亞古納（Ronald Acuna Jr.）單場雙響砲的加持下，以8:2擊退國民，收下四連勝，加上大都會同日以4:6輸給馬林魚，兩隊再次共享國聯東區第一，周末的正面對決

MLB／今日戰績表 洋基隊史第20次美東封王

MLB今日戰績表 光芒 6:5(11局) 守護者 紅人 1:4 海盜 皇家 3:4(10局) 老虎 勇士 8:2 國民 洋基 5:2 藍鳥 金鶯 9:13 紅襪 馬林魚 6:4 大都會

MLB／比第二名多3倍！ 紅人格林單季飆300顆100英哩火球

紅人先發菜鳥格林（Hunter Greene）以火球連發聞名，季初曾單場投出39顆破百英哩火球，根據美媒數據統計，格林今天之前本季投出300顆100英哩（約160.9公里）以上速球，領先第二名紅雀希克

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。