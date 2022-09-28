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MLB／比第二名多3倍！ 紅人格林單季飆300顆100英哩火球

聯合新聞網／ 綜合報導
紅人火球男格林（Hunter Greene）。 路透社
紅人火球男格林（Hunter Greene）。 路透社

紅人先發菜鳥格林（Hunter Greene）以火球連發聞名，季初曾單場投出39顆破百英哩火球，根據美媒數據統計，格林今天之前本季投出300顆100英哩（約160.9公里）以上速球，領先第二名紅雀希克斯（Jordan Hicks）的92顆高達三倍。

格林今日先發面對海盜，主投6局飆出10次三振，被敲出4支安打，掉1分非自責，優質先發但最後無關勝敗，而這場比賽格林只投出3顆100英哩以上火球。賽後他將好表現歸功資深捕手羅曼(Austin Romine)的引導：「他為我設想很多，這對像我這樣沒有太多經驗的菜鳥幫助很大。」

2017年格林以榜眼之姿加盟紅人，在等了4年後終於在今年賽季於大聯盟首度亮相，生涯第二場先發面對道奇時，單場投出39顆100英哩以上速球，打破大都會王牌狄葛隆（Jacob deGrom）原本33顆的紀錄。

格林曾在8月因右肩拉傷進入傷兵名單，傷癒歸隊後出賽3場表現更好，主投17局飆出29次三振，被敲出10支安打，自責分2分，防禦率1.06。本季累計出賽23場拿下4勝吞了13敗，貢獻119.2局，飆出156次三振，被打102支安打，自責分62分，防禦率4.66。

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