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MLB／紅雀分區封王飛進季後賽 三老將攜手拚冠最後一搏

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
紅雀隊確定拿下國聯中區龍頭，連續四年打進季後賽，這也是普荷斯、韋恩萊特與莫里納三老最後一次攜手拚冠軍。 美聯社
紅雀隊確定拿下國聯中區龍頭，連續四年打進季後賽，這也是普荷斯、韋恩萊特與莫里納三老最後一次攜手拚冠軍。 美聯社

隨著今天以6：2擊敗釀酒人隊，紅雀隊確定拿下國聯中區龍頭，連續四年打進季後賽，普荷斯（Albert Pujols）、莫里納（Yadier Molina）、韋恩萊特（ Adam Wainwright）要一起拚戰生涯最後一枚冠軍戒。

紅雀投手米克拉斯（Miles Mikolas）今天先發6局，被敲4支安打僅因陽春砲丟掉1分，另有9次三振，而紅雀團隊9支安打裡，包括基茲納（Andrew Knizner）的一發兩分砲，幫助米克拉斯收下本季第12勝。

這一勝幫助紅雀隊確定在國聯中區封王，有趣的是，釀酒人隊淘汰指數還沒歸零，雖然釀酒人隊剩下8場全贏還可追平紅雀隊的90勝，但大聯盟因應季後賽擴編不打第163場的加賽，而紅雀對戰釀酒人取得10勝8敗優勢，兩隊只剩1場比賽，所以確定由紅雀封王。

這是紅雀繼2019年後再次拿下分區王座，今年季前普荷斯、莫里納都已宣布是生涯最後一季，41歲的韋恩萊特也考慮在今年結束後退休，普荷斯在下半季的爆發是紅雀能夠逆轉超越釀酒人的關鍵之一。

大聯盟目前已有7支隊伍確定闖進季後賽，其中5組分區龍頭已經確定，分別是美東洋基、美中守護者、美西太空人、國中紅雀、國東道奇，國聯西區勇士隊與大都會隊目前戰績同為97勝58敗，兩隊雖已確保季後賽門票，但還在爭第一。

紅雀 釀酒人 韋恩萊特

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