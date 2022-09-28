MLB／賈吉被連保送4次沒好球打 洋基還是贏球奪美東王座

賈吉（Aaron Judge）今天沒好球可打，面對藍鳥隊單場獲得4次保送，然而洋基隊還是有其他人跳出來，托瑞斯（Gleyber Torres）3安、3分打點演出，幫助洋基隊以5：2拿下勝利，提前慶祝美聯東區封王。

賈吉今天打第一棒，首打席敲出三壘飛球出局，然而後面藍鳥投手沒有讓他有太多好球可打，連4個打席都獲得四壞保送，這是他生涯第二次遭遇此等「禮遇」，總計1打數無安打、4次保送，打擊率為3.14，還是保有美聯打擊三冠王頭銜。

沒有投手想當61轟的苦主，賈吉自從9月21日敲出本季第60轟後，已經熄火7場，這段期間一共獲得12次四壞保送，外加1次故意四壞保送，總教練布恩（Aaron Boone）表示，賈吉還是能夠保持自己的本壘板紀律，選出好球、維持擊球的品質。

洋基自2019年後再次收下美聯東區第一名的頭銜。 美聯社

即使賈吉沒辦法用球棒建功，但仍跑回2分，靠得是隊友安打串連，藍鳥隊雖然在1局下就由史普林格（George Springer）的首局首打席全壘打先馳得點，不過3局上賈吉被保送後，瑞佐（Anthony Rizzo）、托瑞斯的兩支安打各有1分打點，超前比數。

洋基後續不斷追加分數，而先發投手泰隆（Jameson Taillon）7.1局投球雖被敲出7支安打，但僅失2分，另有6次三振、沒有保送，拿下本季第14勝。

洋基隊這一勝讓藍鳥隊的淘汰指數直接歸零，也代表提前確定收下美聯東區第一名的頭銜，這是隊史第20次在分區封王，前一次是2019年。