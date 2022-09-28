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MLB／美聯MVP之爭 大谷前隊友普荷斯票投賈吉
今年大聯盟美聯MVP之爭的話題圍繞在大谷翔平與賈吉（Aaron Judge）身上，曾是大谷隊友的普荷斯（Albert Pujols），在接受ESPN採訪時透露自己的心意，「賈吉是MVP，無庸置疑」。
普荷斯曾在2013到2021年效力於天使隊，去年季中轉戰道奇，今年球季回到生涯起點的紅雀隊，趕在退休之前，達成生涯第700轟的里程碑。
在MVP的討論上，普荷斯更肯定賈吉的成績，「事實上，賈吉今年的表現太不可思議。」賈吉已敲出60發全壘打，距離美聯紀錄只差1轟，「我希望他能達成，我會很為他開心，還有很多比賽可以挑戰。」
要說MVP人選，普荷斯認為大谷翔平、拉米瑞茲（Jose Ramirez）、楚奧特（Mike Trout）確實也有MVP等級的身手，但他認為美聯MVP還是屬於賈吉，「這點無庸置疑，祝他好運，我很早就覺得他是MVP。」
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