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MLB／今日戰績表 大谷翔平8局10K零失分奪本季第15勝

聯合新聞網／ 整理
使大谷翔平8局零失分，助隊擊敗運動家奪15勝投。 美聯社
使大谷翔平8局零失分，助隊擊敗運動家奪15勝投。 美聯社

MLB今日戰績表

白襪 4：3 雙城

皇家 3：10 老虎

金鶯 3：5 紅襪

費城人 0：2 小熊

光芒 1：2 守護者

馬林魚 4：2 釀酒人

運動家 2：4 天使

道奇 5：2 教士

遊騎兵 9：10(11局) 水手

洛磯 4：6 巨人

MLB明日賽程

時間 客場 主場

02:20 紅人 vs. 小熊

07:05 金鶯 vs. 洋基(緯來體育台)

07:05 費城人 vs. 國民

07:07 紅襪 vs. 藍鳥

07:10 皇家 vs. 守護者

07:10 雙城 vs. 老虎

07:20 大都會 vs. 勇士(緯來體育台、愛爾達體育1台)

08:10 馬林魚 vs. 釀酒人

08:10 光芒 vs. 太空人

08:15 海盜 vs. 紅雀

09:38 遊騎兵 vs. 天使(華視)

09:40 白襪 vs. 教士

09:40 運動家 vs. 水手

10:10 洛磯 vs. 道奇(緯來體育台)

10:10 響尾蛇 vs. 巨人

球隊戰績表

體育

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