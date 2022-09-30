MLB／今日戰績表 大谷翔平8局10K零失分奪本季第15勝

費城人今天客場面對小熊，2局上費城人塞古拉（Jean Segura）因為計分板出現記錄錯誤，導致意外出局，成為比賽焦點。本場比賽費城人打線也再度熄火，0:2遭到小熊完封。 比賽在2局上一壘有人時

2022-09-30 14:11