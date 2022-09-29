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MLB／今日戰績表 賈吉擊出61轟破紀錄洋基勝藍鳥

聯合新聞網／ 整理
賈吉擊出61轟破紀錄，洋基勝藍鳥。 法新社
賈吉擊出61轟破紀錄，洋基勝藍鳥。 法新社

MLB今日戰績表

紅人 3：4(10局) 海盜

光芒 1：2 守護者

皇家 1：2 老虎

勇士 2：3(10局) 國民

洋基 8：3 藍鳥

金鶯 1：3 紅襪

馬林魚 4：5 大都會

白襪 4：8 雙城

費城人 2：4 小熊

紅雀 1：5 釀酒人

響尾 5：2(10局) 太空人

運動家 1：4 天使

道奇 1：0(10局) 教士

遊騎兵 1：3 水手

洛磯 3：6 巨人

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:10 白襪 vs. 雙城

01:10 皇家 vs. 老虎

01:35 金鶯 vs. 紅襪

02:20 費城人 vs. 小熊

06:10 光芒 vs. 守護者

07:40 馬林魚 vs. 釀酒人

09:38 運動家 vs. 天使(緯來體育台、愛爾達體育1台)

09:40 道奇 vs. 教士

09:40 遊騎兵 vs. 水手

09:45 洛磯 vs. 巨人

球隊戰績表

太空人 體育

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MLB／今日戰績表 賈吉擊出61轟破紀錄洋基勝藍鳥

MLB今日戰績表 紅人 3：4(10局) 海盜 光芒 1：2 守護者 皇家 1：2 老虎 勇士 2：3(10局) 國民 洋基 8：3 藍鳥 金鶯 1：3 紅襪 馬林魚 4：5 大都會

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