MLB／今日戰績表 賈吉擊出61轟破紀錄洋基勝藍鳥

大谷翔平本季持續在大聯盟展現「二刀流」身手，投球方面目前繳出14勝8敗，防禦率2.47的成績，打擊端也有34轟的長程砲火。近來前日本火腿的GM（球團經理）山田正雄受訪時，就表示大谷現在有如此驚人的成就，其實遠超出他們的預測。

2022-09-29 12:38