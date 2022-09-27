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MLB／洋基蒙塔斯下月復出 教頭：季後賽讓他假先發或牛棚

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基總教練布恩（Aaron Boone）。 美聯社
洋基總教練布恩（Aaron Boone）。 美聯社

洋基季後賽對他們季中交易來的右投蒙塔斯（Frankie Montas），沒想到卻進了傷兵名單，因應他下個月初復出，教頭布恩（Aaron Boone）表示可能會有不一樣的用法，讓他扮演不同的角色幫助球隊。

布恩認為這位29歲的投手能夠做為假先發或以牛棚來使用，接著就是看未來幾周他的恢復狀況，一開始從投30至40球開始慢慢增加上去。

蒙塔斯是洋基季中交易大限前從運動家交易來提升先發輪值，不料在來紐約後表現不佳，8場先發留下ERA6.35、WHIP1.54的成績，接著因右肩發炎進入傷兵名單，預計下個月初才會離開傷兵名單，但這樣的修復時間可能不足以在季後賽擔綱傳統先發重任，因此提出假先發以及轉去牛棚的方案來幫助球隊。

紐約

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