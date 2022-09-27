MLB／翻譯水原一平爆料 大谷翔平迷上影集「怪奇物語」

天使球星大谷翔平與他的翻譯水原一平關係向來很要好，水原一平透過《體育日本》專欄，介紹大谷翔平的場外故事，並透露大谷私下稱讚「法官」賈吉（Aaron Judge）：「好厲害啊，真是異次元的」。

水原一平在專欄中透露，大谷翔平最近迷上Netflix的影集《怪奇物語》，而且1到4季都看完了，水原說：「他還跟我推薦，說很有趣，一定要看。」

大谷日前達成200K，捕手也把球交給水原。大谷向來對於達成紀錄的紀念物不感興趣，不過這次卻意外地將那顆球收進置物櫃裡。

大谷翔平達成200K紀錄的那天，他的前隊友、紅雀普荷斯（Albert Pujols）也擊出雙響砲完成700轟，眼尖的大谷發現被擊出699轟的是也在天使同隊過的左投希尼（Andrew Heaney）並說到：「啊，是希尼啊！」同時大谷也為普荷斯達成紀錄感到高興。

水原還提到，天使休息室的電視常常播出MVP競爭對手賈吉的比賽畫面，大谷也經常表示讚嘆：「好厲害啊，真是異次元的。」