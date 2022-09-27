MLB／普荷斯令人意外的points 「超強記憶力」回顧里程碑

普荷斯除了有強大的打擊能力，他還有一個特殊技能是「記憶」，他表示：「即使我不記得每一個細節，也可以只看到幾秒鐘的剪輯影片後，就想起當時擊球的一切。」他也曾在完成700轟前接受《MLB Network》的邀請，詳細解釋每個全壘打里程碑完成當下的情境與感受。

那天我必須做一些事，不然會回到小聯盟，因為我在系列戰的首場比賽表現很糟糕。雷諾索投出了一顆快速球，而我一直是一個很好的快速球擊球者，尤其當球在往上竄的那種，我有很好的揮棒動作。當時還沒有那麼多社交媒體，所以比賽後我打開電視看《SportsCenter》，找看看自己是否有出現在節目中。

第100支全壘打：2003年7月20日，面對道奇培瑞茲（Odalis Perez）

那是周日晚上的比賽，我仍然記得那個感覺有多美好。我得到一個很好的擊球機會，而且我面對培瑞茲總是得心應手。任何時候打出幫助球隊領先的全壘打，都很特別。

第200支全壘打：2005年9月30日，面對紅人貝萊爾(Matt Belisle)

那是一支滿貫砲，我使用的球棒是好友培瑞茲（Eduardo Perez）的。我打出去就知道是全壘打，雖然打出滿貫砲的感覺總是很酷，但達到里程碑時，無論是什麼樣的全壘打，都會變得特別。

第300支全壘打：2008年7月4日，面對道奇霍利（Bob Howry）

這是一個紅中直球，我不知道是怎麼做到的，讓那顆球在那個位置留在界內，這是很特別的一球。很高興在主場球迷面前做到。

第400支全壘打：2010年8月26日，面對國民齊默曼（Jordan Zimmermann）

我有非常棒的揮棒，我先前面對齊默曼已經取得成功。這是當晚最好的揮棒。

第500支全壘打：2014年4月22日，面對國民喬丹（Taylor Jordan）

我那個時候的近況很好，那時候大家都覺得我會在下個系列賽面對洋基達成紀錄，但我卻在華盛頓做到了，我開始在想600轟也在華盛頓，每次去那裡我都會想起特別的回憶，以及隊友在幫助我慶祝的那一刻。

第600支全壘打：2017年6月3日，面對雙城桑塔納（Ervin Santana）

有點像我的第3000安，給自己施加很多壓力。那段時間裡我的揮棒很差。當我看到球飛到空中時，我就知道出去了。我以我的風格「滿貫砲」完成紀錄，球隊主場擁擠不堪，對我來說是一場非常特別和美麗的比賽。