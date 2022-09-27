MLB／同一套核心陣容去年晉級今年淘汰 紅襪教頭柯拉超失望

紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）面對球隊無緣季後賽時，表示對球隊2022年成績十分失望。他在接受美媒採訪時說，「季前我覺得我們是支優秀的球隊，但就是沒有表現，在許多方面都不夠穩定。」

紅襪在美聯總得分是排名第四，但他們總失分卻是倒數第二，是防守是最差的球隊之一，加上球隊投先發手群的表現也不給力，牛棚又奇差無比，使他們的戰績無法提升。

紅襪隊以同一套核心陣容，去年取得了92勝並擠入季後賽，然而包括主砲馬丁尼茲(J.D. Martinez)打擊成績下滑，而主力球員史托瑞(Trevor Story)和強投塞爾(Chris Sale)都遭遇了傷勢困擾。季中將當家瓦茲奎茲（Christian Vázquez）捕手交易出去後，紅襪經歷一個戲劇化的球季。

球季結束後，紅襪最重要任務，是處理陣中兩大明星狄佛斯(Rafael Devers)及波賈茲(Xander Bogarrts)換約問題，波賈茲可以在賽季結束選擇跳出他的合同，狄佛斯則是在2024年有資格取得自由球員。