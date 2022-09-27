MLB／勇士菜鳥新人年就投出完封勝 隊史上一次是32年前

目前正在與紐約大都會競爭國聯東區龍頭的勇士，今天推出菜鳥投手愛德（Bryce Elder）先發出戰國民，他本場比賽虎虎生風，完投9局只被擊出6安且沒有任何失分，配上陣中重砲歐森（Matt Olson）久違開轟灌進3分打點，兩人攜手率領勇士贏球，愛德更創下隊史睽違32年的菜鳥完投完封紀錄

23歲的愛德在今天的比賽中技壓群雄，９局的投球中僅被敲出6安，送出6K僅1保送0失分的好成績，全場只在第六局時遭遇危機，1出局後接連被打2支安打後又保送把壘包塞滿，好在讓國民打者維特（Luke Voit）擊出雙殺打力保不失分，「滿壘計」成功奏效。

本場比賽除了愛德精彩表現外，斧頭幫打者們今天也給予強大火力支援，其中9月打擊率只有1成18的明星一壘手歐森，相隔18戰後再次開轟，全場也打回3分，而歐蘇納（Marcell Ozuna）以及阿西亞（Orlando Arcia）也分別在第5局和第8局開轟，雙雙進帳2分打點，終場就以8:0完封國民，持續緊咬分區龍頭大都會，雙分只有1場勝差。

Bryce Elder completes the first nine-inning complete game shutout by an Atlanta rookie since 1990 🔥 pic.twitter.com/IVVBRFqzHG — Bally Sports: Braves (@BravesOnBally) 2022年9月27日

值得一提的是勇士先發愛德今天投出生涯首度完封，收下本季第2勝，成為隊史自1990年埃弗里（Steve Avery）和馬拉克（Paul Marak）之後，睽違32年再度有人在新人年就投出完投完封的菜鳥。