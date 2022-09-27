MLB／洋基爭冠最後拼圖！前打擊王、卡本特等人即將回歸
洋基已經確定晉級季後賽，也即將在美聯東區封王。今天他們再度傳出好消息，前打擊王勒梅休（DJ LeMahieu）以及來到洋基大復活的36歲老將卡本特（Matt Carpenter）都有望在例行賽尾聲復出，為季後賽做準備。
勒梅休今年的WAR（勝利貢獻值）排全隊第4，9月初因腳趾傷勢被放入傷兵名單，他今天受訪時表示：「腳趾的狀況已經改善很多，我會繼續努力，希望能盡早歸隊。」目前勒梅休已經隨隊比賽，但回歸日期還沒有公布。
本季轉戰洋基東山再起的卡本特，8月被自打球擊中，導致左腳骨折。大聯盟官網預測他將在例行賽最後一個系列賽復出。卡本特本季出賽47場，15轟、37分打點，攻擊指數（OPS）是生涯最佳的1.139，可以鎮守三壘、一壘、角落外野，是洋基調度上的一枚活棋。
大聯盟官網認為其他傷兵也有望回歸，包括外野手班寧坦迪（Andrew Benintendi）、牛棚左投佩雷塔（Wandy Peralta）、牛棚右投阿布瑞尤（Albert Abreu）都有望在季後賽前復出，反而是季中交易來的前運動家王牌蒙塔斯（Frankie Montas）則是還不確定能否在季後賽前歸隊。
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