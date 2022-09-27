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MLB／賈吉連6場卡彈表現平庸 靠今日「OOTD」引起討論

聯合新聞網／ 綜合報導
賈吉今日場上表現平淡，倒是賽前的今日穿搭引起討論。 截圖自FOX Sports: MLB官方推特
賈吉今日場上表現平淡，倒是賽前的今日穿搭引起討論。 截圖自FOX Sports: MLB官方推特

隨著紅雀老將普荷斯達成700轟後，全聯盟的目光都轉向本季已達成60轟的「法官」賈吉（Aaron Judge），期待著他能追平甚至超越美聯紀錄61轟，可惜今日對藍鳥之戰依然未能將球掃出牆外，已連6場卡彈。不過他賽前的今日穿搭OOTD(Outfit of Today)倒是引起討論，似乎是表達自己「只想留在紐約」。

近期拿下一波7連勝的洋基隊，今前往多倫多出戰藍鳥，可惜奮戰到延長10局遭到小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)的再見安打擊敗，而球迷期待的賈吉雖有1支安打，但還是未能開轟，挑戰馬里斯（Roger Maris）的61轟美聯紀錄近鄉情怯，已連續熄火6場。

雖然今日場上表現平淡，賈吉倒是靠著比賽前的穿搭博得版面，他穿著紐約品牌「New York or Nowhere（除了紐約哪都不去）」的衣服，似乎暗示自己季後將成為自由球員後的下一步，在推特上引起了網友討論，其中就有球迷幽默回覆「他下季要去大都會了嗎」。

賈吉在今年開季前拒絕洋基開出的7年2.135億美元合約，而賽季也打出生涯年的表現，除了60轟外更是三冠王及MVP的挑戰者，想力拼平均年薪至少4000萬美元大有可為，必球季結束後將會有一場精彩的自由市場搶人大戰。

賈吉 洋基

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