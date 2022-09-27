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MLB／回顧普荷斯擊出首轟的2001 世界發生了哪些事？

聯合新聞網／ 綜合報導
普荷斯2001年打出生涯首轟，在第22個賽季達成700轟，22年前世界已變了許多。 美聯社
普荷斯2001年打出生涯首轟，在第22個賽季達成700轟，22年前世界已變了許多。 美聯社

紅雀傳奇重砲普荷斯（Albert Pujols）擊出700支全壘打，告訴人們他的職業生涯多麼令人難以置信，事實上普荷斯在聯盟中已經待了22年，當他在2001年4月擊出首支全壘打到現在，世界已經有很大的不同。

普荷斯的隊友都早已離開大聯盟

普荷斯在2001年4月面對響尾蛇的比賽中，從投手（Armando Reynoso）手中敲出首轟，他在那場比賽中打第五棒，排在他前面的四棒在2011年後都離開聯盟；第六棒的馬西尼（Mike Matheny）則是從2012年開始在紅雀展開他的總教練生涯，2018年離開紅雀後於2020年轉戰皇家執教。

2001年棒球與體壇

2001年是棒球界令人難以置信的一年。邦茲（Barry Bonds）敲出73支全壘打成為歷史紀錄，鈴木一朗的大聯盟首個賽季打出242支安打拿下MVP和新人王，「巨怪」強森（Randy Johnson）單季投出372次三振。聯盟中年齡最大的球員，44歲的歐洛斯科（JesseOrosco）出生於1957年。普荷斯則是以37支全壘打130分打點的成績拿下新人王。

當普荷斯敲出首轟時，NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）只有累積6碼傳球，他在這年順利拿到第一座冠軍，如今他有7座冠軍和8萬5193碼傳球。

NBA球星詹姆斯（LeBron James）剛開始成名，他那時還在就讀高中二年級。2021年NBA選秀狀元康寧漢（Cade Cunningham）還沒出生。

普荷斯的隊友高曼（Nolan Gorman）當時還不到1歲，光芒大物游擊手法蘭柯（Wander Franco）還沒出生。

2001年的科技發展

距離第一支iPhone問世還有6年，iTunes只剛出4個月。初代Xbox遊戲機11月問世，PlayStation2也才剛出現。現在大家習慣的維基百科，在普荷斯首轟時只有4個月大，普荷斯的個人維基頁面則是2004年6月才出現。

2001年的電影與音樂

《哈利波特》、《玩命關頭》和《瞞天過海》系列電影都在2001年首次亮相；《史瑞克》則在當年獲得奧斯卡最佳動畫長片獎。《哈利波特與魔法石》在2001年的票房收入超過3.17億美元。

2001年4月的《告示牌雜誌》熱門歌曲是雷鬼歌手夏奇（Shaggy）的《Angel》。美國女歌手「怪奇比莉」（Billie Eilish）要到12月才會出生。

新人 動畫 鈴木

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