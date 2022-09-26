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MLB／洋基4連戰橫掃紅襪 賈吉平紀錄61轟再等等

中央社／ 紐約25日綜合外電報導
基襪大戰六局提前結束，洋基賈吉未能開轟。 路透
基襪大戰六局提前結束，洋基賈吉未能開轟。 路透

MLB「基襪大戰」因雨裁定在6局後結束，洋基以2比0獲勝，在4連戰橫掃紅襪，但洋基重砲賈吉此役未能開轟，本季的全壘打產量仍停在60支，要追平美聯單季61轟的紀錄得再等等。

美國職棒大聯盟MLB紐約洋基在主場迎戰波士頓紅襪4連戰的最後一場比賽，因為大雨而在6局後裁定結束，洋基靠崔維諾（Jose Trevino）4局下半帶有打點的安打，及6下因對方失誤拿下的分數，以2比0擊敗紅襪。

洋基球場（Yankee Stadium）4萬6707名球迷，每當賈吉（Aaron Judge）站上打擊區時，都期盼看到他追平馬里斯（Roger Maris）1961年寫下的單季61轟美國聯盟（American League）紀錄。

今天賽前，賈吉已經擊出60支全壘打。他今天有兩打數1安打的表現，另獲1次保送，但眾所期待的全壘打，包含此役在內已連續5場比賽沒有出現。

除了全壘打紀錄追逐戰扣人心弦，賈吉還有機會挑戰成為美聯打擊率、打點、全壘打「3冠王」。

賈吉本季已揮出60支全壘打、掃進128分打點，兩項數據都高居美聯第1。今天賽後，他的打擊率3成143，雖排在美聯之首，但僅略高於紅襪波賈茲（Xander Bogaerts）的3成138。

洋基接下來將前往多倫多與藍鳥進行3連戰，只要再獲得1勝，就能確定拿下美聯東區冠軍。

賈吉

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