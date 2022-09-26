快訊

獨／新光金二公主操盤 新光銀新總座大爆黑馬

表態拒上周玉蔻任何節目 她開第一槍：歡迎不分顏色響應

疫情震盪！本土+2萬8513例 較上周增1％

MLB／水手爭外卡卻把9分領先敗光 皇家單局灌11分大逆轉

聯合新聞網／ 綜合報導
水手教頭塞維斯（Scott Servais） 美聯社
水手教頭塞維斯（Scott Servais） 美聯社

水手隊今（26日）面對皇家的比賽中，曾一度以11：2領先對手，終場比分卻是12：13，水手一分落敗，賽後水手隊教頭塞維斯（Scott Servais）受訪時表示，輸球關鍵在於守備鬆懈、投手表現不穩。

水手隊今天在2局上就先馳得點，第5局靠著單局5次四死球、4支安打攻下8分超大局，6局上再追加兩分，取得11：2大幅領先，原以為已勝券在握，不料6局下皇家隊展開「絕地大反攻」，團隊獲得5次保送、敲7支安打其中包含1發全壘打，單局狂打14個人次，一口氣灌進11分，將比分超前來到13：11。7局上水手雖然靠著安打及高飛犧牲打要回一分，仍無法挽回頹勢，終場皇家就以13：12險勝水手。

水手今天敗給皇家後，在這回作客美聯倒數球隊皇家的3連戰僅拿下1勝，對於正爭奪季後賽門票的水手而言當然十分不利，不過他們目前仍居美聯外卡第三，並落後第二的光芒半場勝差，同時與第四名的金鶯保持4場勝差。水手隊教頭塞維斯坦言，球隊這個系列賽的表現非常不理想：「打得非常糟，我們需要回到今年打球的方式，因為那才是贏球的打法，我們仍有機會打進季後賽，接下來的10場比賽將是關鍵。」

談到本場比賽拿下12分仍輸球一事，塞維斯則認為球隊在守備、投手方面出狀況：「我們在進攻上表現很好，一度取得領先，可惜我們因防守問題導致輸球，而且投手表現也不穩，我們得回到基礎，學會如何投進好球帶奪下三振。」

水手 皇家

相關新聞

MLB／大谷翔平雙安、打點+1 教頭想看他完成百打點賽季

天使今天以10：3擊敗雙城隊，大谷翔平兩支一壘打、貢獻1分打點，本季已累積93分打點，挑戰連兩年在打點這張考卷上考一百分...

MLB／洋基火球男芭比Q了？ 紐媒：查普曼可能被DFA

前洋基終結者「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）本季因傷病問題，導致表現起伏不定，而近日就有外媒透露，洋基在本季結束後可能不會找回這位火球男。 據《紐約郵報》報導，查普曼本季出賽39

MLB／洋基4連戰橫掃紅襪 賈吉平紀錄61轟再等等

MLB「基襪大戰」因雨裁定在6局後結束，洋基以2比0獲勝，在4連戰橫掃紅襪，但洋基重砲賈吉此役未能開轟，本季的全壘打產量...

MLB／水手爭外卡卻把9分領先敗光 皇家單局灌11分大逆轉

水手隊今（26日）面對皇家的比賽中，曾一度以11：2領先對手，終場比分卻是12：13，水手一分落敗，賽後水手隊教頭塞維斯（Scott Servais）受訪時表示，輸球關鍵在於守備鬆懈、投手表現不穩。

MLB／最「嫩」球隊稱霸最弱分區 守護者寫1罕見紀錄

改名的第一年，守護者隊在美聯中區重返榮耀，今天以10：4擊敗遊騎兵隊後，繼2018年再取分區王座，而開季時他們被預測稱霸...

MLB／今日戰績表 守護者力克遊騎兵登上美聯中區冠軍

MLB今日戰績表 勇士 8：7(11局) 費城人 太空人 6：3 金鶯 藍鳥 7：1 光芒 小熊 8：3 海盜 釀酒人 1：2 紅人 國民 6：1 馬林魚 天使 10：3 雙城 老虎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。