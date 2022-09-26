MLB／水手爭外卡卻把9分領先敗光 皇家單局灌11分大逆轉

水手隊今（26日）面對皇家的比賽中，曾一度以11：2領先對手，終場比分卻是12：13，水手一分落敗，賽後水手隊教頭塞維斯（Scott Servais）受訪時表示，輸球關鍵在於守備鬆懈、投手表現不穩。

水手隊今天在2局上就先馳得點，第5局靠著單局5次四死球、4支安打攻下8分超大局，6局上再追加兩分，取得11：2大幅領先，原以為已勝券在握，不料6局下皇家隊展開「絕地大反攻」，團隊獲得5次保送、敲7支安打其中包含1發全壘打，單局狂打14個人次，一口氣灌進11分，將比分超前來到13：11。7局上水手雖然靠著安打及高飛犧牲打要回一分，仍無法挽回頹勢，終場皇家就以13：12險勝水手。

水手今天敗給皇家後，在這回作客美聯倒數球隊皇家的3連戰僅拿下1勝，對於正爭奪季後賽門票的水手而言當然十分不利，不過他們目前仍居美聯外卡第三，並落後第二的光芒半場勝差，同時與第四名的金鶯保持4場勝差。水手隊教頭塞維斯坦言，球隊這個系列賽的表現非常不理想：「打得非常糟，我們需要回到今年打球的方式，因為那才是贏球的打法，我們仍有機會打進季後賽，接下來的10場比賽將是關鍵。」

談到本場比賽拿下12分仍輸球一事，塞維斯則認為球隊在守備、投手方面出狀況：「我們在進攻上表現很好，一度取得領先，可惜我們因防守問題導致輸球，而且投手表現也不穩，我們得回到基礎，學會如何投進好球帶奪下三振。」