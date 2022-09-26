MLB／最「嫩」球隊稱霸最弱分區 守護者寫1罕見紀錄

改名的第一年，守護者隊在美聯中區重返榮耀，今天以10：4擊敗遊騎兵隊後，繼2018年再取分區王座，而開季時他們被預測稱霸分區的機率是6.4%，擊碎這些不看好的視線，在守護者確定登頂後，王牌投手畢柏（Shane Bieber）有一句霸氣的話想問：「年輕有錯嗎？」

守護者本季平均年齡為打者25.9歲、投手26.3歲，兩項數字都是大聯盟最年輕，季外沒有重大補強，不怎麼被外界期待的一季，在今天贏球後，本季戰績86勝67敗、勝率5成62，確定稱霸最弱分區。

守護者總裁安托列提表示，「每支球隊都有自己的特色、各自的化學效應，而這需要時間經營，這一年下來，你能看到屬於我們的特色正在形成，而選手也接納並開始起飛。」

守護者的華裔外野手史蒂文．關（Steven Kwan）是開季驚奇人物，今天的登基之日也是由他扮演主角，第3局先敲安打為球隊首開紀錄，第8局掃出他的生涯首發滿貫砲，這一轟讓印地安人的得分站上雙位數。

守護者是史上第8支以該季最年輕球隊之姿晉級季後賽的球隊，另外寫下一項罕見紀錄，包含關在內，本季已有16名新秀首次升上大聯盟，這是史上啟用最多大聯盟零經驗菜鳥的分區冠軍紀錄。