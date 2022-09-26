聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／洋基火球男芭比Q了？ 紐媒：查普曼可能被DFA
前洋基終結者「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）本季因傷病問題，導致表現起伏不定，而近日就有外媒透露，洋基在本季結束後可能不會找回這位火球男。
據《紐約郵報》報導，查普曼本季出賽39場比賽，似乎找不回以往身手，防禦率來到4.36、WHIP 1.424都是生涯最高，平均球速也比過往降了1英哩。
查普曼的合約將於本季結束後到期，近日也傳出洋基正考慮將他指定讓渡以便移出40人名單，此外，報導還表示，球隊將在下周修正他的投球機制，並慎重考慮是否要把火球男帶進季後賽。
過去幾年洋基終結者都是由查普曼擔任，但本季他因傷病影響讓表現起伏不定，他也因此被調往中繼，據傳教頭洋基隊教頭布恩（Aaron Boone）正考慮讓後援投手霍姆斯（Clay Holmes）與羅艾西加（Jonathan Loaisiga）擔綱佈局投手與終結者，他也持開放態度：「每人都有機會成為終結者，並幫助球隊前進。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言