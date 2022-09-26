MLB／洋基火球男芭比Q了？ 紐媒：查普曼可能被DFA

前洋基終結者「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）本季因傷病問題，導致表現起伏不定，而近日就有外媒透露，洋基在本季結束後可能不會找回這位火球男。

據《紐約郵報》報導，查普曼本季出賽39場比賽，似乎找不回以往身手，防禦率來到4.36、WHIP 1.424都是生涯最高，平均球速也比過往降了1英哩。

查普曼的合約將於本季結束後到期，近日也傳出洋基正考慮將他指定讓渡以便移出40人名單，此外，報導還表示，球隊將在下周修正他的投球機制，並慎重考慮是否要把火球男帶進季後賽。

過去幾年洋基終結者都是由查普曼擔任，但本季他因傷病影響讓表現起伏不定，他也因此被調往中繼，據傳教頭洋基隊教頭布恩（Aaron Boone）正考慮讓後援投手霍姆斯（Clay Holmes）與羅艾西加（Jonathan Loaisiga）擔綱佈局投手與終結者，他也持開放態度：「每人都有機會成為終結者，並幫助球隊前進。」