MLB／不愧是宇宙道奇 連3個完整賽季106勝起跳史上首見

道奇隊今天再完成一項宇宙級的偉業，以4：1擊敗紅雀隊後，連續3個完整賽季都拿下106勝起跳，為大聯盟史上第一隊，總教練羅伯玆（Dave Roberts）知道這有多不容易，讚嘆是200年難得一見。

紅雀41歲老將韋恩萊特（Adam Wainwright）此役控球不穩，首局讓弗里曼（Freddie Freeman）的二壘打幫助道奇先馳得點後，續在滿壘時投出保送送分；第2、3局的失分都在兩出局後出現，最終只投3局被敲6安打、失4分退場。

道奇這一勝最實質的意義是，鎖定了國聯戰績第一的位置，至少在世界大賽之前都會握有主場優勢；此外，扣掉2020年的疫情縮水賽季，道奇連續3個完整賽季都打下至少106勝，更是史上首見。

捕手史密斯（Will Smith）表示，「能拿到主場優勢真的超級重要，我們去年擦身而過，而那或許在晉級路上拖垮我們。」

對於史上第一隊連3年106勝起跳的偉業，羅伯茲直呼太酷，「能辦到這樣的成就，長期穩定維持在卓越的成績，這是需要很多人的努力才能完成。」