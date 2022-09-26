MLB／大谷翔平雙安、打點+1 教頭想看他完成百打點賽季

天使今天以10：3擊敗雙城隊，大谷翔平兩支一壘打、貢獻1分打點，本季已累積93分打點，挑戰連兩年在打點這張考卷上考一百分。

天使此役以16安打灌進10分，「神鱒」楚奧特（Mike Trout）的猛打賞3安都是長打，包括1支全壘打、2支二壘打，這是他本季第2次、生涯第11次單場3長打。

大谷則是2安都是短程的一壘打，推進連11場安打追平生涯最佳，而他首局在楚奧特的二壘打後捕上安打、帶有1分打點，也是天使此役的第1分。

大谷去年的打點正好是100分，本季至今也已累積93分，代理教頭尼文（Phil Nevin）也有注意到他的這項數據，滿心期盼他能達成。

尼文表示，「他正慢慢接近100分打點，我們整年所見的大谷，持續繳出好的打席，現在正在探嗅下一個里程碑，沒有人能打回100分打點，同時還在投手丘上辦到他所做的事，我會很希望他能完成。」