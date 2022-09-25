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MLB／洋基球迷竟向柯拉坦言 為看賈吉首次為紅襪加油

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
賈吉。 法新社
賈吉。 法新社

洋基隊今天出現3支全壘打，以7：5擊敗世仇紅襪隊，但「法官」賈吉（Aaron Judge）連續4比賽未開砲，想追平、甚至超越美聯單季61轟紀錄，最快也要等到明天4連戰最後一戰，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）9局上聽到洋基球迷竟為紅襪加油，他說：「實在有點奇怪。」

賈吉21日對海盜之戰揮出本季第60轟，只差1轟追平洋基退役名將馬里斯（Roger Maris）1961年61轟美聯紀錄；從這場比賽開始，洋基球場最近5戰都吸引超過4萬人進場，光是基襪4連戰前3戰就有13萬8080人，兩隊明天最後一次交手，瘋狂場面可以預期。

洋基一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）7局下轟出兩分砲，幫助洋基領先兩分，9局上紅襪最後攻勢，一度無人出局攻上一、二壘，也在兩出局時攻占滿壘，最後留下殘壘，吞下對戰5連敗，本季交手18場輸掉12場。

賈吉3次打數掛零、吞下兩次三振、被保送1次，如果紅襪9局上追平或是超前比數，他將是9局下首位上場的打者，坐在右外野席的洋基球迷竟然高喊「紅襪加油」，柯拉在休息區聽得相當清楚。

甚至還有紅襪休息區旁的洋基球迷，對著柯拉大喊：「加油，得個兩分吧！」他還向柯拉坦言，自己這輩子第1次為紅襪打氣。

賈吉挑戰罕見全壘打紀錄，讓爆滿觀眾情緒激動，柯拉表示，這種場面實在太酷、球迷太棒了，他們全力支持自己的球隊和賈吉，明天還有最後一戰，紅襪也要好好打。

賈吉本季對紅襪64次打數揮出18支安打（打擊率2成81），包括5支全壘打，攻下8分打點，紅襪今天先發投手皮維塔（Nick Pivetta）賽前挨了兩轟，分別是滑球、曲球被打，此役3次對決改以速球為主收到效果。

皮維塔對賈吉投15球有12顆速球，首局連投3球三振、3局上中外野飛球、5局上磨了7球保送，他說：「 從2017年開始對決賈吉，總是勇於向他挑戰。」

紅襪 賈吉 洋基

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