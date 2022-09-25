MLB／普荷斯第701轟再等等 克蕭成道奇第4位10勝投手

紅雀隊42歲老將普荷斯（Albert Pujols）昨天雙響砲重創道奇隊，成為大聯盟史上第4位「700轟俱樂部」成員，今天再戰道奇4打數1安打、吞下兩次三振，紅雀終場2：6落敗。

道奇3屆塞揚獎左投克蕭（Clayton Kershaw）先發6局失兩分，被揮出7支安打，飆出7次三振，以優質內容奪下本季第10勝，也是生涯15年第195勝；道奇本季已有4名投手投出2位數勝投，前3人是烏力亞斯（Julio Urias）17勝、岡索林（Tony Gonsolin）16勝、安德森（Tyler Anderson）15勝。

克蕭對決普荷斯3次，首局讓他揮出二壘滾地球、3局上吞下三振，但6局上被揮出中外野安打，接著被亞瑞納多（Nolan Arenado）轟出左外野兩分砲，在6：2領先時退場；曾經拿過3次國聯全壘打王的亞瑞納多，生涯10年第7次達到單季30轟。

道奇本季第105勝到手，仍是大聯盟最多勝球隊，紅雀挑戰第90勝失利，不過仍在國聯中區穩居榜首，例行賽只剩9場比賽，包括最後6戰在主、客場對決海盜隊，普荷斯還有很多機會推升全壘打數。

另外，太空人隊今天以11：10擊敗金鶯隊後，成為本季第2支、美聯首支百勝球隊，也是2017年起，近6年第4次達到3位數勝場，總教練貝克（Dusty Baker）繼1993領軍巨人隊103勝後，再嘗百勝滋味，成為史上第4位在兩聯盟都達標的教頭。