MLB／萊特20勝成大聯盟第1人 加入昔日勇士三巨投行列

勇士隊26歲投手萊特（Kyle Wright）又贏了，今天在客場對費城人隊之戰先發5.1局失兩分，幫助勇士6：3獲勝，成為本季首位奪下20勝的投手。

萊特投5.1局只被揮出兩支安打，前5局讓費城人掛零，6局下被哈波（Bryce Harper）轟出兩分砲，在6：2領先時退場，再由4名後援投手聯手保住勝利。

國聯東區龍頭大都會隊今天以4：10不敵美聯戰績最差的運動家隊，勇士靠萊特終止3連敗，以1.5場勝差緊咬大都會，分區冠軍之爭依然激烈；兩隊10月1到3日在亞特蘭大進行3連戰，勇士擁有主場優勢，堪稱爭王關鍵系列賽。

萊特2018年升上大聯盟，生涯前4季合計2勝8敗，本季首次站穩先發，也成為隊上王牌投手，今天擊敗費城人不但投出7連勝，也是繼2003年歐提茲（Russ Ortiz）之後，勇士再度出現單季20勝投手。

勇士1966年從密爾瓦基搬到亞特蘭大後，只有7人能夠締造單季20勝紀錄，昔日「三巨投」史摩茲（John Smoltz）、麥道斯（Greg Maddux）、葛拉文（Tom Glavine）和尼可羅（Phil Niekro）已經進入名人堂，另3人是尼格（Denny Neagle）、歐提茲、萊特。

萊特本季出賽29場投出20勝5敗、防禦率3.18，他表示，今年投得更有自信，更能掌控局面，相信自己也相信隊友守備。