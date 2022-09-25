MLB／大谷翔平敲追平安連10場安打 天使還是輸球

大谷翔平今天專心打擊，敲出的2分打點安打一度幫助天使隊追平比數，然而投手持續失火，最終還是以4：8敗給雙城隊，大谷已連10場安打，差1場就追平個人最佳紀錄。

大谷翔平今天擔任第3棒、指定打擊，首打席敲出飛球出局，而3局上接在楚奧特（Mike Trout）1分打點二壘打後面，大谷也敲出一支2分打點一壘打，適時一擊扳平比數。

5局上大谷翔平靠著罕見失誤直接站上二壘，大谷敲出的左外野飛球，雙城外野手凱弗（Jake Cave）在靠近邊線處準備接球，不料球彈出手套、掉到觀眾席裡，凱弗蹲地面壁難以置信，大谷則是輕鬆上二壘。

只不過5局上天使沒有攻下分數，反倒是雙城隊在4局下得到1分、5局下桑契斯（Gary Sanchez）三分砲拉開差距，天使直到9局上才又靠楚奧特高飛犧牲打追加1分。

大谷後續兩打席一次左外野飛球出局、一次滾地球出局，總計5打數1安打，打擊率2成70，另有2分打點，下一戰敲安就可追平個人連續安打場次最佳成績。