MLB／賈吉挑戰61轟連4戰掛零 波賈茲成三冠王最大障礙

「法官」賈吉（Aaron Judge）挑戰美聯單季最多轟紀錄，洋基隊今天在紐約主場對紅襪隊之戰吸引爆滿47611 人觀戰，賈吉3次打數掛零、吞下兩次三振，本季全壘打停留在60支，但瑞佐（Anthony Rizzo）7局下轟出兩分砲，幫助洋基7：5獲勝，離美聯東區冠軍愈來愈近。

洋基對紅襪4連戰前3戰都贏球，最近6連勝、近12戰拿下10勝，戰績升至93勝58敗，已經確定闖進季後賽，下個目標將是奪回4年內第2座分區冠軍。

賈吉21日對海盜之戰揮出本季第60轟，追平「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）在1927年締造的紀錄，離洋基退役名將馬里斯（Roger Maris）1961年61轟美聯紀錄只差1轟；賈吉和馬里斯的家人今天又在看台上，不過他已經連續4場比賽沒有進展。

賈吉對紅襪近3戰9打數只有1安打、被保送4次，吞下5次三振，打擊率降為3成14，暫居美聯第2，不過60轟、128分打點仍是大聯盟最強；紅襪游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）今天4打數2安打，打擊率3成15在美聯排名第1，成為賈吉挑戰「三冠王」的最大障礙。

波賈茲（Xander Bogaerts）今天4打數2安打，打擊率3成15在美聯排名第1，是賈吉挑戰「三冠王」的最大障礙。 路透社

洋基、紅襪打完7局上5：5平手，瑞佐7局下面對紅襪第3任投手薛瑞柏（John Schreiber），轟出中右外野方向434呎兩分砲，本季第32轟成為致勝一擊，洋基93勝超前去年勝場數。

旅美好手張育成今天未上場，明天將是洋基、紅襪本季最後一次交手，洋基目前12勝6敗領先。