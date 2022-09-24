MLB／今日戰績表 普荷斯雙響達700轟里程碑
MLB今日戰績表
小熊 6:5 海盜
釀酒人 5:3 紅人
國民 2:5 馬林魚
勇士 1:9 費城人
紅襪 4:5 洋基
太空人 0:6 金鶯
藍鳥 6:10 光芒
守護者 6:3 遊騎兵
天使 4:2 雙城
老虎 5:3 白襪
教士 3:4 洛磯
水手 1:5 皇家
大都會 9:2 運動家
巨人 6:5 響尾蛇
紅雀 11:0 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:05 紅襪 vs. 洋基
04:05 勇士 vs. 費城人
04:07 大都會 vs. 運動家
06:10 國民 vs. 馬林魚
06:10 藍鳥 vs. 光芒(緯來體育台)
06:35 小熊 vs. 海盜
06:40 釀酒人 vs. 紅人
07:05 太空人 vs. 金鶯
07:05 守護者 vs. 遊騎兵
07:10 老虎 vs. 白襪
07:10 水手 vs. 皇家
07:10 天使 vs. 雙城(華視)
08:10 教士 vs. 洛磯
08:10 巨人 vs. 響尾蛇
09:10 紅雀 vs. 道奇(愛爾達體育1台、緯來體育台)
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