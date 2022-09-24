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MLB／今日戰績表 普荷斯雙響達700轟里程碑

聯合新聞網／ 整理
普荷斯單場雙響達成眾所期盼的生涯700轟里程碑，也是史上第4人，回到休息區後接受球迷歡呼。 美聯社
普荷斯單場雙響達成眾所期盼的生涯700轟里程碑，也是史上第4人，回到休息區後接受球迷歡呼。 美聯社

MLB今日戰績表

小熊 6:5 海盜

釀酒人 5:3 紅人

國民 2:5 馬林魚

勇士 1:9 費城人

紅襪 4:5 洋基

太空人 0:6 金鶯

藍鳥 6:10 光芒

守護者 6:3 遊騎兵

天使 4:2 雙城

老虎 5:3 白襪

教士 3:4 洛磯

水手 1:5 皇家

大都會 9:2 運動家

巨人 6:5 響尾

紅雀 11:0 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 紅襪 vs. 洋基

04:05 勇士 vs. 費城人

04:07 大都會 vs. 運動家

06:10 國民 vs. 馬林魚

06:10 藍鳥 vs. 光芒(緯來體育台)

06:35 小熊 vs. 海盜

06:40 釀酒人 vs. 紅人

07:05 太空人 vs. 金鶯

07:05 守護者 vs. 遊騎兵

07:10 老虎 vs. 白襪

07:10 水手 vs. 皇家

07:10 天使 vs. 雙城(華視)

08:10 教士 vs. 洛磯

08:10 巨人 vs. 響尾蛇

09:10 紅雀 vs. 道奇(愛爾達體育1台、緯來體育台)

球隊戰績表

太空人 體育 華視

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