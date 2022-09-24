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MLB／「右腳的秘密」就是普荷斯 大谷向700轟傳奇致敬

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
普荷斯今日單場雙響完成700轟偉業。 路透社
普荷斯今日單場雙響完成700轟偉業。 路透社

大谷翔平今天先發5局、失2分，天使終場以4：2擊敗雙城隊，他拿下本季第14勝的同一天，目前效力紅雀隊的前隊友普荷斯（Albert Pujols）完成700轟偉業，而大谷賽後向這位當代傳奇表達敬意，也提及他的抬腳打法對自己帶來的影響。

普荷斯對前東家道奇完成700轟里程碑，賽後也脫帽感謝洛杉磯球迷。 路透社
普荷斯對前東家道奇完成700轟里程碑，賽後也脫帽感謝洛杉磯球迷。 路透社

普荷斯曾效力天使10季，從2018到21年季初與大谷同隊打拚，直到遭天使指定讓渡而結束「天使歲月」，去年效力道奇，今年重返紅雀打出浴火重生賽季，今天面對道奇之戰第3局敲兩分砲、第4局敲三分砲，以雙響砲完成700轟里程碑，成為大聯盟史上第4人。

大谷奪勝賽後被問到普荷斯的700轟大紀錄，他說：「我不知道他自己覺得怎麼樣，但能達成700轟這是完全不一樣的意義，能完成真的太棒了。」

他也表示，普荷斯完全肆虐了今年賽季，感覺他的油箱裡還有油料，能堅持這麼久一定有他的秘訣，「不知道是不是今年球季結束後就會退休，我能夠曾經和他一起打球、近距離接觸他，真的很榮幸，即使只是一小段時間。」

大谷回想普荷斯對自己的影響，感謝這名老將不藏私。 歐新社
大谷回想普荷斯對自己的影響，感謝這名老將不藏私。 歐新社

大谷也回想普荷斯對自己的影響，第一次見到這位神人時，就想和他請教抬腳打法（No-Step），「對我的影響真的很大，也影響了我的練習方式。」

2018年大谷經歷熱身賽的打擊低潮，進入賽季時脫胎換骨，動作的改變當時就曾造成討論，日本媒體曾披露「右腳的秘密」，而促成改變的幕後推手，其實就是普荷斯。

普荷斯 天使 道奇

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