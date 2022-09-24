聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／「右腳的秘密」就是普荷斯 大谷向700轟傳奇致敬
大谷翔平今天先發5局、失2分，天使終場以4：2擊敗雙城隊，他拿下本季第14勝的同一天，目前效力紅雀隊的前隊友普荷斯（Albert Pujols）完成700轟偉業，而大谷賽後向這位當代傳奇表達敬意，也提及他的抬腳打法對自己帶來的影響。
普荷斯曾效力天使10季，從2018到21年季初與大谷同隊打拚，直到遭天使指定讓渡而結束「天使歲月」，去年效力道奇，今年重返紅雀打出浴火重生賽季，今天面對道奇之戰第3局敲兩分砲、第4局敲三分砲，以雙響砲完成700轟里程碑，成為大聯盟史上第4人。
大谷奪勝賽後被問到普荷斯的700轟大紀錄，他說：「我不知道他自己覺得怎麼樣，但能達成700轟這是完全不一樣的意義，能完成真的太棒了。」
他也表示，普荷斯完全肆虐了今年賽季，感覺他的油箱裡還有油料，能堅持這麼久一定有他的秘訣，「不知道是不是今年球季結束後就會退休，我能夠曾經和他一起打球、近距離接觸他，真的很榮幸，即使只是一小段時間。」
大谷也回想普荷斯對自己的影響，第一次見到這位神人時，就想和他請教抬腳打法（No-Step），「對我的影響真的很大，也影響了我的練習方式。」
2018年大谷經歷熱身賽的打擊低潮，進入賽季時脫胎換骨，動作的改變當時就曾造成討論，日本媒體曾披露「右腳的秘密」，而促成改變的幕後推手，其實就是普荷斯。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言