MLB／普神再臨！連兩局開轟達陣700轟 史上第4人

普神再臨！紅雀隊當代傳奇普荷斯（Albert Pujols）今天在第3局炸裂兩分砲、第4局敲三分砲，生涯第699、700轟火速搞定，成為大聯盟史上第4位700轟選手。

紅雀今天在客場出戰道奇隊，普荷斯3局上以兩分砲狙擊道奇先發投手希尼（Andrew Heaney），這球擊球初速108哩，飛行距離434呎，霸氣將這球送上左外野看台，為紅雀先取得2：0領先。

What's left to say, other than listen and take it in! pic.twitter.com/47pv6rl0tp — St. Louis Cardinals (@Cardinals) 2022年9月24日

更誇張的劇情還在後面，第4局一、二壘有人局面再次輪到普荷斯棒次，道奇換投因應，結果普荷斯面對畢克佛（Phil Bickford）結局還是開砲，這發三分砲再將差距擴大為5：0，單場雙響已灌進5分打點。

ALBERT PUJOLS HAS DONE IT! 👑 👏



7️⃣0️⃣0️⃣ CAREER HOME RUNS FOR ONE OF THE ALL-TIME GREATS



(via @SNstats)pic.twitter.com/fF0L2VnvTq — SportsCenter (@SportsCenter) 2022年9月24日

這是普荷斯的生涯第699、700轟，本季也已達21轟，在42歲這年完成生涯第18個20轟賽季，排名史上第3多，僅次於漢克阿倫（Hank Aaron）的20季、邦茲（Barry Bonds）的19季。

普荷斯單場雙響衝於達成700轟里程碑。 美聯社

大聯盟史上先前共有3位「700轟俱樂部」會員，分別是邦茲762轟、漢克阿倫755轟、貝比魯斯（Babe Ruth）714轟，普荷斯在今天成為史上第4人。