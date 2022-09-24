MLB／30轟+200K史上第一人 大谷翔平只投5局仍奪第14勝

大谷翔平的保送成為他今天累積局數的障礙，面對雙城隊先發5局失2分，只被敲3安打，卻出現6次四壞、1次觸身球保送，天使終場以4：2贏球，大谷拿下本季第14勝，送出7次三振也讓他跨過單季200K，成為史上第4位達此成就的日籍投手，打者30轟、投手200K則是大聯盟史上第一人。

此戰在明尼蘇達攝氏12度的低溫、雨勢中開打，大谷首局就明顯受到動搖，一出局後連續3個保送，包含1顆觸身球，堆成滿壘，最終靠雙殺守備僅失1分，將傷害最小化。

度過首局危機後，大谷狀況一度回穩、開始大飆K功，第4局起一度連飆5K，雙城打線對他莫可奈何，直到第5局、兩出局時才由阿拉耶茲（Luis Arraez）敲出第1支安打。

大谷在第6局遇到另一波危機，還沒取得出局數，已因2安打、1保送掉1分，再保送桑契斯（Gary Sanchez）後，天使決定換投，路普（Aaron Loup）接手以三振、雙殺成功「拆彈」，也讓大谷此役的投球成績凍結在5局失2分。

大谷用球數正好100球，送出7K，本季累積達203K，第4局K掉桑契斯為他的單場第4K、本季第200K，他也是史上第4位能在大聯盟完成單季200K的日籍投手，加入野茂英雄（4季）、達比修有（4季）、松坂大輔（1季）的行列。

大谷還在第2局上演乖寶寶畫面，面對帕拉西奧斯（Jermaine Palacios）的打席，他的斷棒直朝大谷而去，而他一個縱身跳躍後閃過，露出可愛的竊笑，還乖巧伶俐撿起地上的木屑。

Whoa Whoa Sho 👀✅

Shohei Ohtani dodges a broken bat in the second inning against the Twins at Target Field. 👀

Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos pic.twitter.com/1gORhVbZoI — Anaheim Sports (@AnaheimSports1) 2022年9月24日

天使先在2局上靠瓦德（Taylor Wade）陽春砲追平，3局上史塔西（Ｍax Stassi）、索托（Livan Soto）安打開局，兩出局後楚奧特（Mike Trout）敲安、挹注1分打點，瓦德第6局再貢獻一發陽春砲、單場雙響砲；雙城雖在6局下追成2：3，但7局上由大谷來捍衛自己的勝投，以安打送回天使的第4分。