MLB／乖巧撿斷棒木屑後 大谷翔平單季200K成日投第4人

在明尼蘇達低溫、雨勢中的登板，天使隊大谷翔平此役面對雙城隊，再解鎖一項重大里程碑，第4局面對桑契斯（Gary Sanchez）賞出三振，成為史上第4位在大聯盟達成單季200K的日籍投手，加上他的34轟，當然也是單季打者30轟、投手200K的大聯盟史上第一人。

此戰在華氏53度（約攝氏12度）的雨勢中進行，大谷首局就明顯受到動搖，一出局後連續3個保送，包含1顆觸身球，堆成滿壘，最終靠雙殺守備僅失1分，將傷害最小化。

度過首局危機後，大谷狀況回穩，第2局還上演模範學生畫面，面對帕拉西奧斯（Jermaine Palacios）的打席，他的斷棒直朝大谷而去，而他一個縱身跳躍後閃過，露出可愛的竊愛，還乖巧伶俐撿起地上的木屑。

Whoa Whoa Sho 👀✅

Shohei Ohtani dodges a broken bat in the second inning against the Twins at Target Field. 👀

Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos pic.twitter.com/1gORhVbZoI — Anaheim Sports (@AnaheimSports1) 2022年9月24日

大谷的三振數穩定推進，第4局K掉桑契斯為他的單場第4K，集滿本季200K，他也是史上第4位能在大聯盟完成單季200K的日籍投手，加入野茂英雄（4季）、達比修有（4季）、松坂大輔（1季）的行列。