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MLB／今日戰績表 藍鳥小葛雷諾10局下再見安氣走洋基

聯合新聞網／ 整理
藍鳥小葛雷諾10局下再見安氣走洋基。 法新社
藍鳥小葛雷諾10局下再見安氣走洋基。 法新社

MLB今日戰績表

紅人 3：8 海盜

勇士 8：0 國民

洋基 2：3(10局) 藍鳥

金鶯 14：8 紅襪

MLB明日賽程

時間 客場 主場

06:10 光芒 vs. 守護者

06:35 紅人 vs. 海盜

06:40 皇家 vs. 老虎

07:05 勇士 vs. 國民

07:07 洋基 vs. 藍鳥(愛爾達體育1台)

07:10 金鶯 vs. 紅襪

07:10 馬林魚 vs. 大都會

07:40 白襪 vs. 雙城

07:40 費城人 vs. 小熊

07:40 紅雀 vs. 釀酒人

08:10 響尾蛇 vs. 太空人

09:38 運動家 vs. 天使

09:40 道奇 vs. 教士(緯來體育台)

09:40 遊騎兵 vs. 水手

09:45 洛磯 vs. 巨人

球隊戰績表

體育

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