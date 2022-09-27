MLB／今日戰績表 藍鳥小葛雷諾10局下再見安氣走洋基

紅雀傳奇重砲普荷斯（Albert Pujols）擊出700支全壘打，告訴人們他的職業生涯多麼令人難以置信，事實上普荷斯在聯盟中已經待了22年，當他在2001年4月擊出首支全壘打到現在，世界已經有很大的

2022-09-27 11:13