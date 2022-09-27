MLB／今日戰績表 藍鳥小葛雷諾10局下再見安氣走洋基
MLB今日戰績表
紅人 3：8 海盜
勇士 8：0 國民
洋基 2：3(10局) 藍鳥
金鶯 14：8 紅襪
MLB明日賽程
時間 客場 主場
06:10 光芒 vs. 守護者
06:35 紅人 vs. 海盜
06:40 皇家 vs. 老虎
07:05 勇士 vs. 國民
07:07 洋基 vs. 藍鳥(愛爾達體育1台)
07:10 金鶯 vs. 紅襪
07:10 馬林魚 vs. 大都會
07:40 白襪 vs. 雙城
07:40 費城人 vs. 小熊
07:40 紅雀 vs. 釀酒人
08:10 響尾蛇 vs. 太空人
09:38 運動家 vs. 天使
09:40 道奇 vs. 教士(緯來體育台)
09:40 遊騎兵 vs. 水手
09:45 洛磯 vs. 巨人
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