MLB／今日戰績表 洋基瑞佐超前兩分砲助隊打敗紅襪
MLB今日戰績表
紅襪 5：7 洋基
勇士 6：3 費城人
大都會 4：10 運動家
藍鳥 3：1 光芒
國民 1：4 馬林魚
小熊 0：6 海盜
釀酒人 10：2 紅人
守護者 4：2 遊騎兵
太空人 ： 金鶯
天使 4：8 雙城
老虎 7：2 白襪
水手 6：5 皇家
教士 ： 洛磯
巨人 ： 響尾蛇
紅雀 ： 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:05 勇士 vs. 費城人
01:05 太空人 vs. 金鶯
01:10 藍鳥 vs. 光芒
01:35 小熊 vs. 海盜
01:40 釀酒人 vs. 紅人
01:40 國民 vs. 馬林魚
02:10 天使 vs. 雙城
02:10 老虎 vs. 白襪
02:10 水手 vs. 皇家
02:35 守護者 vs. 遊騎兵
03:10 教士 vs. 洛磯
03:40 巨人 vs. 響尾蛇
04:07 大都會 vs. 運動家
04:10 紅雀 vs. 道奇
07:00 紅襪 vs. 洋基(緯來體育台、愛爾達體育1台)
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