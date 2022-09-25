快訊

農曆九月總運預測：哪些命格福星高照、即將轉好運？

南韓歌手IU患耳疾長達一年 醫揭耳咽管開放症病因：快速減重是關鍵

台梵建交80年 我剛派陳建仁固邦交、教宗想見習近平就遭拒

MLB／今日戰績表 洋基瑞佐超前兩分砲助隊打敗紅襪

聯合新聞網／ 整理
洋基瑞佐七局下擊出兩分砲，助隊打敗紅襪。 擷圖自推特
洋基瑞佐七局下擊出兩分砲，助隊打敗紅襪。 擷圖自推特

MLB今日戰績表

紅襪 5：7 洋基

勇士 6：3 費城人

大都會 4：10 運動家

藍鳥 3：1 光芒

國民 1：4 馬林魚

小熊 0：6 海盜

釀酒人 10：2 紅人

守護者 4：2 遊騎兵

太空人 ： 金鶯

天使 4：8 雙城

老虎 7：2 白襪

水手 6：5 皇家

教士 ： 洛磯

巨人 ： 響尾

紅雀 ： 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 勇士 vs. 費城人

01:05 太空人 vs. 金鶯

01:10 藍鳥 vs. 光芒

01:35 小熊 vs. 海盜

01:40 釀酒人 vs. 紅人

01:40 國民 vs. 馬林魚

02:10 天使 vs. 雙城

02:10 老虎 vs. 白襪

02:10 水手 vs. 皇家

02:35 守護者 vs. 遊騎兵

03:10 教士 vs. 洛磯

03:40 巨人 vs. 響尾蛇

04:07 大都會 vs. 運動家

04:10 紅雀 vs. 道奇

07:00 紅襪 vs. 洋基(緯來體育台、愛爾達體育1台)

球隊戰績表

太空人 體育 華視

相關新聞

MLB／賈吉挑戰61轟連4戰掛零 波賈茲成三冠王最大障礙

「法官」賈吉（Aaron Judge）挑戰美聯單季最多轟紀錄，洋基隊今天在紐約主場對紅襪隊之戰吸引爆滿47611 人觀戰...

MLB／史上第一 大谷單季30轟200K

所有投手的、打者的紀錄，大谷翔平都不想放過，昨天面對雙城隊先發五局、失兩分，送出七次三振，天使隊終場以四比二贏球，他拿下...

MLB／普神再臨！連兩局開轟達陣700轟 史上第4人

普神再臨！紅雀隊當代傳奇普荷斯（Albert Pujols）今天在第3局炸裂兩分砲、第4局敲三分砲，生涯第699、700...

MLB／今日戰績表 洋基瑞佐超前兩分砲助隊打敗紅襪

MLB今日戰績表 紅襪 5：7 洋基 勇士 6：3 費城人 大都會 4：10 運動家 藍鳥 3：1 光芒 國民 1：4 馬林魚 小熊 0：6 海盜 釀酒人 10：2 紅人 守護者 4：

MLB／也是傳奇 普荷斯生涯700轟

宣布今年就是最後一季時，沒人預料到普荷斯的「最後一舞」步伐如此華麗，昨天以單場雙響砲達陣生涯七○○轟，成為大聯盟史上第四...

MLB／今日戰績表 普荷斯雙響達700轟里程碑

MLB今日戰績表 小熊 6:5 海盜 釀酒人 5:3 紅人 國民 2:5 馬林魚 勇士 1:9 費城人 紅襪 4:5 洋基 太空人 0:6 金鶯 藍鳥 6:10 光芒 守護者 6:3

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。