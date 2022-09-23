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MLB／抗癌鬥士曼西尼重返金鶯球場 接受球迷英雄式歡呼

聯合新聞網／ 綜合報導
曼西尼脫帽向金鶯主場球迷致意。 美聯社
曼西尼脫帽向金鶯主場球迷致意。 美聯社

今年交易截止日前，金鶯將「抗癌鬥士」曼西尼（Trey Mancini）交易至太空人，今天是他穿上太空人球衣後首度重返金鶯球場，在上場打擊前受到滿場球迷英雄式歡呼，他也脫帽向球迷致意。

曼西尼從2016年首度登上大聯盟到今年8月都為金鶯隊效力，是金鶯的指標球星。他在2020年曾被診斷出結腸癌，結果他在2021年順利回歸，並打出不錯的成績，獲得年度東山再起球員獎。曼西尼表示：「這裡的球迷和我的關係非常好，他們成為我棒球經歷中最特別的一部分，所以我當然很期待。」

談到曼西尼的故事，金鶯總教練海德（Brandon Hyde）說：「那是我第一次在辦公室被告知患有球員罹患癌症，在那段時間裡，我從他那裡學到很多東西，他對於這件事的處理方式是如此鼓舞人心。」

曼西尼賽後也表達回到這座球場的感覺：「我不知道更衣室裡有什麼、廚房在哪裡，在這樣一個熟悉的地方，卻對其中的一部分如此陌生，這有點奇怪。」

曼西尼金鶯的4個完整賽季都打出超過20支全壘打。本季在金鶯隊出賽92場敲出10支全壘打，打擊三圍是.268/347/404，被交易至太空人後出賽42場，敲出8支全壘打，打擊三圍是.188/.276/.399。

太空人 癌症 廚房 抗癌

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