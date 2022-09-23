MiLB／全場只有他在嗨！紅雀小將確信步甩棒結果烏龍一場

紅雀3A的23歲小將培瑞茲（Delvin Perez）今天在面對勇士3A的比賽中，擊出一個左外野平凡的飛球遭到接殺。結果他以為這是一支全壘打，不僅做出「確信步」，還將棒子狠狠的甩到一邊去。

培瑞茲6局下擊出左外野飛球，他先是確信步目送這顆球，再把球棒甩到一旁，開始繞壘並做出指向外野的慶祝動作。對方內野手攤手表示疑惑，因為球明明就已經被接殺。培瑞茲繞過三壘看見休息區隊友尷尬的表情，才恍然大悟尷尬抱頭。

That's an F7 on your scorecard, but a home run in Delvin Pérez's heart 🤣 pic.twitter.com/05EIE3gH1R — Minor League Baseball (@MiLB) 2022年9月23日

過去中華職棒也有類似的情況，統一獅隊潘傑楷以為是全壘打繞壘慶祝，但其實已經被悍將外野手林哲瑄接殺出局。只是潘傑楷那球是幾乎所有人都狀況外，培瑞茲這球是只有他狀況外。

培瑞茲今天擔任先發三壘手，4打數1安2打點。本季在3A出賽44場，有3轟、13分打點，打擊率0.231。