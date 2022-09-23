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MLB／從打不出安打變身為球星 運動家捕手佛特宣布退休
運動家37歲捕手佛特（Stephen Vogt）宣布本季結束後退休，結束10年的職業生涯。
佛特生涯的起步並不順遂，直到2012年才以27歲的年齡登上大聯盟。該年他出賽18場25打數0安打，隔年他轉戰運動家，終於在6月擊出生涯首安，結束連續32打數無安打的難堪紀錄。這支安打佛特等了15個月。他受訪時表示，「從首打席到首安，感覺好像等了一年半。我簡直不敢相信這件事發生了。」
在那之後佛特的表現持續進化，在2015和2016年甚至連兩年進入明星賽。佛特為他的職業生涯下結語：「我曾經是聯盟最差的球員，也曾是聯盟最優秀的球員」、「我受傷過、被交易過、被DFA過」、「我從一個知道明年會有工作的人，變成必須為明年工作而奮鬥的人」。
運動家將在10月5日面對天使的比賽，為佛特舉辦引退儀式。佛特也表示未來希望透過擔任教練或管理層，留下他的印記。佛特職業生涯10年，2度進入明星賽，出賽786場，打擊率2成39、81轟、312分打點。生涯最巔峰的時刻在運動家，今年是他生涯第三度加盟運動家。
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