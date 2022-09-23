MLB／洋基外野均價喊破6000元 爭睹賈吉紀錄的那一轟

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）「轟」出紀錄在即，二手票務平台上外野均價破台幣6000元，但想看第61轟還要再等等，他在今天9局下險些開砲，距離全壘打牆只有約4呎（約122公分）的差距，無緣一棒終結比賽。

賈吉此役前兩打席都是保送，第3打席遭到三振，第4打席又是保送，第9局在比分4：4之際有當英雄的機會，這一棒掃向中外野一路遠颺，主播情緒高漲，隨著這球進入中外野手手套，音量逐漸降低。

這球擊球初速113哩、仰角35度，根據Statcast啟用以來的統計數據，先前共有19人次擊球初速113哩以上、仰角33到37度之間，而這19支最終都是全壘打，賈吉這球飛行距離404呎，在牆前遭到接殺，隨之而來的是洋基球迷的嘆息聲。

Aaron Judge was THIS CLOSE to a Walk-Off Home Run for #61 🤯



pic.twitter.com/DwFCtkANmO — Ben Verlander (@BenVerlander) 2022年9月23日

賈吉在周三敲出本季第60轟後，引發球迷爭睹紀錄之夜的熱潮，二手票務平台SeatGeek上的外野門票熱銷，這波洋基與紅襪系列賽的外野座位平均售價，在兩天之間從72美元翻漲為197美元（約6242美元）。

爭奪全壘打球的熱區價格更是被炒到誇張，兩張右外野104區第一排的位置喊價1132美元，平均一張約台幣1萬8千元。Vivid Seats網站上103區的前排座位，一張門票也要超過500美元。