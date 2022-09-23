MLB／張育成敲長打2度上壘 賈吉「詐裂」洋基仍贏紅襪

轉戰紅襪隊的張育成今天先發出賽2度上壘，1支二壘安打、1次保送，為紅襪隊7局下的逆轉貢獻一臂之力，然而洋基隊先在8局下追平，延長賽10局下更靠著唐納森（Josh Donaldson）再見安打，以5：4擊敗紅襪隊。

張育成今天先發第8棒、二壘手，3局上的首打席就是長打演出，開局敲出二壘安打，只不過後續棒次未能將他送回來得分，5局上則是遭到三振。

紅襪隊0：3落後進入7局上，卡薩斯（Triston Casas）一發陽春砲啟動追分模式，接著赫南德茲（Enrique Hernandez）安打、張育成保送，麥奎爾（Reese McGuire）上場代打，一棒轟出逆轉三分砲，這局結束紅襪隊反以4：3領先。

賈吉九局下一發深遠的中外野飛球在全壘打牆前被接殺，沒演出再見全壘打，61轟就差幾公分，自己也很失望。 美聯社

8局上的滿壘機會，張育成敲出內野高飛球沒能建功，8局下洋基隊貝德（Harrison Bader）高飛犧牲打追平，9局下賈吉（Aaron Judge）61轟「詐裂」，一發深遠的中外野飛球在全壘打牆前被接殺，沒演出再見全壘打，比賽也進入延長。

洋基隊靠著唐納森（Josh Donaldson）在10局下突破僵局制的一支關鍵安打，打回再見分，先發投手泰隆（Jameson Taillon）6局、8K無失分的表現，結果與勝敗無關。

張育成總計3打數1安打，另有1次保送上壘，打擊率上升到2成22；張育成今年表現倒吃甘蔗，從守護者隊、海盜隊到光芒隊後打擊率開始提升，9月13日轉到紅襪隊後，出賽4場，10打數敲出3支安打。