MLB／季中曾高喊「賣我」！ 新人王僅次大谷的安都哈被DFA

洋基今天宣布牛棚左投布里頓（Zach Britton）歸隊，此舉需將40人名單清出一個空位，所以洋基決定將外野手安都哈（Miguel Andujar）指定轉讓（DFA）。

安都哈曾經是洋基寄予厚望的選手，他生涯首個完整賽季就獲得606次打席，繳出打擊率0.297、27轟、92分打點的驚人成績，可惜新人王票選只拿到第2，因為拿到新人王的正是天使大谷翔平。

可惜安都哈的好表現無法維持又受到傷勢影響，導致獲得的機會不多。球隊也不信任他的三壘守備，讓他移防到外野。除了生涯首季，接下來的4季，安都哈的攻擊指數沒有任何一季達到聯盟平均，且只累積了376次打席。

安都哈今年曾三度被下放小聯盟，也讓他受不了高喊「賣我」，如今布里頓從傷兵名單回歸，洋基也把安都哈指定轉讓，他終於有機會如願以償離開洋基。