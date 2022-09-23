MLB／看賈吉追逐父親61轟紀錄 馬里斯兒子述說內心拉扯

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）向美聯單季紀錄的61轟叩關，紀錄保持人馬里斯（Roger Maris）的家人，今天在洋基球場觀戰， 兒子小馬里斯坦言父親握有這項紀錄令他們感到驕傲，但以賈吉今年開轟的態勢，他們知道紀錄被破只是時間早晚的事。

賈吉今年的「轟」狂賽季已是史詩等級，賽前累積60轟，今天在主場出戰紅襪隊之戰，將挑戰追平馬里斯在1961年打下的美聯紀錄61轟，馬里斯的家人來到現場觀戰，小馬里斯賽前接受轉播單位訪問，談到父親紀錄面臨挑戰的心情。

「真的是百感交集。」小馬里斯坦言，自己的情緒很複雜，對父親握有這項紀錄感到驕傲，但也想為賈吉送上祝福，「我們真的很希望看到賈吉有好表現，希望今晚以及接下來的比賽都是他的大日子，轟轟烈烈結束今年賽季。」

馬里斯已在1985年過世、享年51歲。小馬里斯表示，看到賈吉今年累積全壘打的進度，他知道被破已是在所難免，「看他近幾周的擊球，應該會在某個時間點打破紀錄吧！球季結束時，我不覺得我的父親還會握有這項紀錄，但還是要對賈吉今年打出的賽季表示欽佩，也祝福他一切順利。」