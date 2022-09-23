快訊

國民黨控綠營宜縣長參選人江聰淵論文抄襲 比率達40％

邊境解封啦！這些熱門國「免篩檢免隔離免簽證」 機票一買就能快樂出國

小二男童水圳抓魚遇「水門放水」遭沖走 下遊3公里閘門找到遺體

MLB／看賈吉追逐父親61轟紀錄 馬里斯兒子述說內心拉扯

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）向美聯單季紀錄的61轟叩關，紀錄保持人馬里斯（Roger Maris）的家人，今天在洋基球場觀戰， 兒子小馬里斯坦言父親握有這項紀錄令他們感到驕傲，但以賈吉今年開轟的態勢，他們知道紀錄被破只是時間早晚的事。

賈吉今年的「轟」狂賽季已是史詩等級，賽前累積60轟，今天在主場出戰紅襪隊之戰，將挑戰追平馬里斯在1961年打下的美聯紀錄61轟，馬里斯的家人來到現場觀戰，小馬里斯賽前接受轉播單位訪問，談到父親紀錄面臨挑戰的心情。

「真的是百感交集。」小馬里斯坦言，自己的情緒很複雜，對父親握有這項紀錄感到驕傲，但也想為賈吉送上祝福，「我們真的很希望看到賈吉有好表現，希望今晚以及接下來的比賽都是他的大日子，轟轟烈烈結束今年賽季。」

馬里斯已在1985年過世、享年51歲。小馬里斯表示，看到賈吉今年累積全壘打的進度，他知道被破已是在所難免，「看他近幾周的擊球，應該會在某個時間點打破紀錄吧！球季結束時，我不覺得我的父親還會握有這項紀錄，但還是要對賈吉今年打出的賽季表示欽佩，也祝福他一切順利。」

賈吉 洋基

延伸閱讀

MLB／波西成為巨人小老闆 預計將加入賈吉搶人大戰

MLB／賈吉和大谷有機會並列MVP？大聯盟曾出現過1次

MLB／同意賈吉是MVP但大谷還是最棒 沙胖特製T兩邊都討好

MLB／敲出60轟當下 賈吉氣自己：怎麼不早一點打

相關新聞

MLB／普荷斯破史奈爾無安打比賽 教士教頭反而開心

紅雀隊42歲老將普荷斯挑戰生涯700轟紀錄，連續5場比賽未開砲、停留在698轟，但他昨天對教士隊之戰7局上，揮出全隊第1...

MLB／看賈吉追逐父親61轟紀錄 馬里斯兒子述說內心拉扯

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）向美聯單季紀錄的61轟叩關，紀錄保持人馬里斯（Roger Maris）的家人...

MLB／以完美調整為創歷史紀錄做準備 打者大谷明休息待命

天使大谷翔平後天將再度登板投球，球團為了避免他太過勞累，明天的比賽將讓他休息一天，在板凳待命。 天使今天2:7不敵遊騎兵，大谷翔平4打數2安打跑回1分，賽後打擊率提升至0.270。天使從9月16

MLB／奪小聯盟最佳球員 台裔卡洛爾還一棒擊沉最強道奇

台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）剛獲頒《USA TODAY》年度最佳小聯盟球員獎，在今天面對道奇隊的比賽中馬上有好表現，4局上滿壘掃出清壘的長打，打回3分打點，幫助響尾蛇6：1擊敗全

MLB／和隊友在停車場肢體衝突？阿羅薩雷納：我們處理好了

光芒球員阿羅薩雷納（Randy Arozarena）和狄亞茲（Yandy Diaz）遭爆料在停車場起衝突，昨日光芒與太空人的比賽兩人皆沒有出賽。阿羅薩雷納今天表示自己和狄亞茲沒有肢體衝突，但確實有些小

MLB／皇家連7年無緣季後賽 與在位16年總管分道揚鑣

皇家隊老闆雪曼（John Sherman）今天宣布將開除球隊總管莫爾（Dayton Moore），由皮科洛（J.J. Picollo）接任這項職務。 莫爾2006年起擔任皇家總管，總共長達16年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。