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MLB／以完美調整為創歷史紀錄做準備 打者大谷明休息待命
天使大谷翔平後天將再度登板投球，球團為了避免他太過勞累，明天的比賽將讓他休息一天，在板凳待命。
天使今天2:7不敵遊騎兵，大谷翔平4打數2安打跑回1分，賽後打擊率提升至0.270。天使從9月16日開始連10天有比賽，代理總教練尼文（Phil Nevin）也宣布大谷明天將不會以先發DH的身分登場，因為大谷後天要先發投球，得讓他獲得休息的空間。
雖然大谷明天不會先發，不過尼文表示：「大谷有可能會以代打的身分上場，他明天要投球，明天休息是完美的調整，明天將由楚奧特（Mike Trout）擔任DH。」
大谷正在挑戰成為史上首位達成單季「符合年度規定投球局數和規定打席」的選手，打席數已經達標，投球局數還差14局就能達標，預計還有3次先發機會。
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